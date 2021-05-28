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Политика ,  
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Лавров обсудил налаживание отношений с ЕС с помощью Словении

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

Словения как председатель Евросоюза приложит усилия для снижения напряженности в отношениях Москвы и Брюсселя, заявил 28 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает его слова ТАСС. Такое заявление глава российского МИДа сделал по итогам встречи со своим словенским коллегой Анже Логаром в Москве. Словения займет место председателя в Совете Европы с 1 июля.

«Мы обсуждали актуальные вопросы внешнеполитической повестки, где мы не всегда занимаем одну и ту же позицию. Я приехал в Москву во время сложных отношений ЕС с РФ. И в том числе в связи с тем, что мы будем председательствующей страной в Евросоюзе, мы будем всегда в качестве председательствующей стороны выступать за то, чтобы уменьшить напряжение между Евросоюзом и Россией и сосредоточиться на поиске общего», — сообщил Логар. Он подчеркнул, что Россия и ЕС представляют одно «общецивилизационное» пространство. Анже Логар также выразил сожаление в связи с высылкой дипломатов из России.

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Сергей Лавров подтвердил готовность России к нормализации отношений с ЕС. Российский министр выразил нежелание строить отношения на односторонних действиях и предварительных условиях.

«Господин министр подтвердил позицию Евросоюза по таким известным вопросам, как ситуация вокруг Навального, вопросам, касающимся положения дел на востоке Украины, была упомянута и крымская тематика», — поделился с журналистами Сергей Лавров. Он также отметил, что была затронута тема последних событий в Белоруссии.

«Мы выразили озабоченность в связи с увеличением российского военного присутствия на российско-украинской границе», — добавил Анже Логар.

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Кроме того, министры двух стран договорились возобновить работу межправительственной комиссии по экономическому и научному сотрудничеству. Целью работы структуры станет восстановление товарооборота между Россией и Словенией после пандемии коронавируса. Словенский министр также выразил надежду на развитие практики преподавания словенского языка в российских университетах.

Ранее Лавров заявлял о подрыве авторитет Совета Европы вследствие равнодушного отношения к дискриминации русскоязычного отношения в странах Балтии.

Очередной виток напряженности в отношениях России и ЕС произошел после задержания 23 мая оппозиционного журналиста Романа Протасевича в Минске. Сергей Лавров вскоре заявил, что западные страны демонизируют Белоруссию, и призвал обратить внимание на готовность Минска к открытому проведению расследования ситуации с принудительной посадкой борта Ryanair.

Украина запретила Белоруссии использовать свое воздушное пространство
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Фото:Виктор Драчев / ТАСС

Евросоюз на следующий день после задержания запретил белорусским авиакомпаниям совершать полеты через территорию ЕС и рекомендовал европейским авиаперевозчикам не выполнять рейсы через воздушное пространство Белоруссии, похожие меры приняли Великобритания и Украина.

Сергей Лавров Словения ЕС
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