Лавров обсудил налаживание отношений с ЕС с помощью Словении

Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

Словения как председатель Евросоюза приложит усилия для снижения напряженности в отношениях Москвы и Брюсселя, заявил 28 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает его слова ТАСС. Такое заявление глава российского МИДа сделал по итогам встречи со своим словенским коллегой Анже Логаром в Москве. Словения займет место председателя в Совете Европы с 1 июля.

«Мы обсуждали актуальные вопросы внешнеполитической повестки, где мы не всегда занимаем одну и ту же позицию. Я приехал в Москву во время сложных отношений ЕС с РФ. И в том числе в связи с тем, что мы будем председательствующей страной в Евросоюзе, мы будем всегда в качестве председательствующей стороны выступать за то, чтобы уменьшить напряжение между Евросоюзом и Россией и сосредоточиться на поиске общего», — сообщил Логар. Он подчеркнул, что Россия и ЕС представляют одно «общецивилизационное» пространство. Анже Логар также выразил сожаление в связи с высылкой дипломатов из России.

Сергей Лавров подтвердил готовность России к нормализации отношений с ЕС. Российский министр выразил нежелание строить отношения на односторонних действиях и предварительных условиях.

«Господин министр подтвердил позицию Евросоюза по таким известным вопросам, как ситуация вокруг Навального, вопросам, касающимся положения дел на востоке Украины, была упомянута и крымская тематика», — поделился с журналистами Сергей Лавров. Он также отметил, что была затронута тема последних событий в Белоруссии.