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Политика ,  
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Лавров увидел подрыв авторитета Совета Европы

Отсутствие реакции Совета Европы (СЕ) на дискриминацию русскоязычного и русского населения в станах Балтии и на Украине подрывает его авторитет. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в послании генеральному секретарю СЕ Марии Пейчинович-Бурич по случаю 25-летия вступления России в СЕ. Обращение главы МИДа опубликовано на сайте ведомства.

«Организация, возникшая на руинах Второй мировой войны, не должна равнодушно взирать на проявления исторического ревизионизма и возвеличивание пособников нацистов», — написал Лавров.

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Фото:council.gov.ru

Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что сейчас потенциал Совета Европы особенно востребован для объединения усилий стран в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Это не первый раз, когда МИД заостряет внимание на проблеме притеснения русскоязычного населения на Украине. В ноябре 2020 года в дипведомстве заявили, что таким образом Киев нарушает права человека и национальных меньшинств. В частности, речь шла о принятии Верховной радой закона «Об общем и среднем образовании», согласно которому обучение на языках стран Евросоюза в Украине будет возможно только до пятого класса. После этого на украинском языке должны будут проходить не менее 80% занятий. Тогда в Москве подчеркнули, что принятием данного закона украинские власти проигнорировали рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы об обеспечении «необходимого баланса» в языковой сфере.

Совет Европы Россия Украина МИД Лавров страны Балтии
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