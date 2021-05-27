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Протесты в Белоруссии ,  
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Лавров призвал Запад прекратить демонизировать Белоруссию

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: МИД России)

Страны Запада должны прекратить демонизировать Белоруссию из-за ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Габона Паком Мубеле Бубейя.

«Мы настаиваем на том, чтобы прекратить демонизировать тех людей, которые не нравятся Западу. Белорусские власти с первых же минут после инцидента заявили о своей готовности к транспарентности, открытому расследованию, приему соответствующих экспертов, предоставлению всей информации и необходимых материалов», — сказал он, добавив, что часть этой информации Минск уже распространил.

По словам министра, западные страны, в особенности страны Прибалтики, ведут себя неприлично не только по дипломатическим меркам, но и «по человеческим меркам тоже». Лавров заявил, что эти государства игнорируют тот факт, что власти Белоруссии сразу же предложили проведение международного расследования инцидента.

«Это манеры, которые проявляются у многих наших западных коллег далеко не только по этому поводу», — добавил министр.

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Фото:Татьяна Зенкович / EPA / ТАСС

23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за информации о взрывном устройстве на борту, которая оказалась ложной. Среди пассажиров самолета был сооснователь Telegram-канала Nехта, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. После посадки самолета Протасевича и его девушку, россиянку Софью Сапегу, арестовали.

На следующий день после экстренной посадки Евросоюз решил запретить белорусским авиакомпаниям совершать полеты над территорией ЕС и рекомендовал европейским перевозчикам не летать над республикой. Однако решение должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщала, что Евросоюз намерен ввести против Белоруссии новые экономические санкции и внести в черные списки новых лиц и организации. О планах ЕС расширить санкции в отношении Белоруссии из-за инцидента с самолетом заявлял также госсекретарь по европейским делам МИД Франции Клеман Бон. «Это акт государственного пиратства, который не может оставаться безнаказанным», — сказал он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла реакцию Запада на инцидент с самолетом необоснованной. По ее мнению, подобные случаи уже бывали, но европейские власти оценивают их по-разному. Лавров также призывал взвешенно оценивать инцидент. «Мы выступаем за то, чтобы эту ситуацию оценить не сгоряча, не впопыхах, а на основе всей имеющейся информации», — говорил он.

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