Лавров призвал Запад прекратить демонизировать Белоруссию

Сергей Лавров (Фото: МИД России)

Страны Запада должны прекратить демонизировать Белоруссию из-за ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Габона Паком Мубеле Бубейя.

«Мы настаиваем на том, чтобы прекратить демонизировать тех людей, которые не нравятся Западу. Белорусские власти с первых же минут после инцидента заявили о своей готовности к транспарентности, открытому расследованию, приему соответствующих экспертов, предоставлению всей информации и необходимых материалов», — сказал он, добавив, что часть этой информации Минск уже распространил.

По словам министра, западные страны, в особенности страны Прибалтики, ведут себя неприлично не только по дипломатическим меркам, но и «по человеческим меркам тоже». Лавров заявил, что эти государства игнорируют тот факт, что власти Белоруссии сразу же предложили проведение международного расследования инцидента.

«Это манеры, которые проявляются у многих наших западных коллег далеко не только по этому поводу», — добавил министр.