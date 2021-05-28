Столтенберг назвал сходства Белоруссии и России
В «моделях поведения» России и Белоруссии есть сходства. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Португалию. Его слова передает пресс-служба альянса.
«Мы наблюдаем схожие модели поведения России и Белоруссии. Они подавляют демократические протесты, оппозицию, используют кибератаки», — сказал глава НАТО.
По словам Столтенберга, в НАТО должны принимать это всерьез, потому что такое поведение неприемлемо для тех ценностей альянса.
«Поэтому НАТО продолжит адаптироваться, поддерживать своих партнеров в Грузии и Украине», — добавил он.