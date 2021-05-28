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Протесты в Белоруссии ,  
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Столтенберг назвал сходства Белоруссии и России

В «моделях поведения» России и Белоруссии есть сходства. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Португалию. Его слова передает пресс-служба альянса.

«Мы наблюдаем схожие модели поведения России и Белоруссии. Они подавляют демократические протесты, оппозицию, используют кибератаки», — сказал глава НАТО.

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Политика
Фото:Francois Lenoir / Reuters

По словам Столтенберга, в НАТО должны принимать это всерьез, потому что такое поведение неприемлемо для тех ценностей альянса.

«Поэтому НАТО продолжит адаптироваться, поддерживать своих партнеров в Грузии и Украине», — добавил он.

Ранее Столтенберг призвал провести международное расследование экстренной посадки самолета Ryanair с сооснователем и бывшим главредом Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем в Минске.

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Самолет, летевший из Афин в Вильнюс, был вынужден изменить курс и сесть в Минске из-за ложного сообщения о бомбе на борту. После посадки ничего опасного на борту самолета не обнаружили, однако власти задержали Протасевича и его девушку. Глава Ryanair Майкл О’Лири назвал инцидент «поддерживаемым государством угоном», европейские страны выступили с критикой в адрес действий Белоруссии.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что
страны Запада должны прекратить демонизировать Белоруссию из-за ситуации с экстренной посадкой самолета.

НАТО Йенс Столтенберг Россия Белоруссия
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