Столтенберг назвал сходства Белоруссии и России

В «моделях поведения» России и Белоруссии есть сходства. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Португалию. Его слова передает пресс-служба альянса.

«Мы наблюдаем схожие модели поведения России и Белоруссии. Они подавляют демократические протесты, оппозицию, используют кибератаки», — сказал глава НАТО.

По словам Столтенберга, в НАТО должны принимать это всерьез, потому что такое поведение неприемлемо для тех ценностей альянса.

«Поэтому НАТО продолжит адаптироваться, поддерживать своих партнеров в Грузии и Украине», — добавил он.