Постпред России заявил о готовности к восстановлению сотрудничества с ЕС

Владимир Чижов (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Россия готова восстановить прежние форматы сотрудничества, а также к созданию новых форм взаимодействия с Европейским союзом (ЕС). Об этом сообщил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, передает «РИА Новости».

«Мы готовы к восстановлению тех форматов сотрудничества, которые у нас были до нынешнего кризиса», — сказал он.

По его словам, в России не стоит вопроса о «механическом» воспроизведении всей архитектуры диалога, которая существовала раньше. Он полагает, что необходимо совместными усилиями оценивать и создавать новые формы взаимодействия.

Чижов добавил, что главными принципами, которые будут лежать в основе отношений России и ЕС, должны остаться взаимное уважение, обоюдный учет интересов, равноправие и «совместная ответственность за будущее нашего общего континента». Он уточнил, что несмотря на итоги последнего визита главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Москву рабочие контакты с Евросоюзом сохраняются.