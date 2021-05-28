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Политика ,  
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Постпред России заявил о готовности к восстановлению сотрудничества с ЕС

Владимир Чижов
Владимир Чижов (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Россия готова восстановить прежние форматы сотрудничества, а также к созданию новых форм взаимодействия с Европейским союзом (ЕС). Об этом сообщил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, передает «РИА Новости».

«Мы готовы к восстановлению тех форматов сотрудничества, которые у нас были до нынешнего кризиса», — сказал он.

По его словам, в России не стоит вопроса о «механическом» воспроизведении всей архитектуры диалога, которая существовала раньше. Он полагает, что необходимо совместными усилиями оценивать и создавать новые формы взаимодействия.

Чижов добавил, что главными принципами, которые будут лежать в основе отношений России и ЕС, должны остаться взаимное уважение, обоюдный учет интересов, равноправие и «совместная ответственность за будущее нашего общего континента». Он уточнил, что несмотря на итоги последнего визита главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Москву рабочие контакты с Евросоюзом сохраняются.

Чижов предупредил о падении уровня отношений с ЕС из-за санкций
Политика
Владимир Чижов

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель с 4 по 6 февраля находился с визитом в Москве, где он в том числе провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. После визита Боррель заявил, что отношения Москвы и Брюсселя опустились до самого низкого за долгие годы уровня.

Лавров, в свою очередь, заявил об отсутствии «нормальности» в отношениях России и Евросоюза, назвав это «нездоровой ситуацией, которая не приносит благо никому». По его словам, Евросоюз «в одностороннем порядке» разрушил прежний системный и всеобъемлющий подход в отношениях Москвы и Брюсселя.

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Россия уже на протяжении восьми лет находится под санкциями США и Евросоюза, которые начали вводиться после смерти российского аудитора Сергея Магнитского в 2013 году и усилились после присоединения Крыма в 2014 году. Один из последних пакетов санкций ЕС вводил 15 октября 2020 года после отравления оппозиционера Алексея Навального.

Ранее Чижов предупреждал, что отношения между Россией и ЕС после введения санкций из-за Навального достигли низшего уровня. «Это решение подтвердило наши худшие опасения, что отношения России и ЕС будут доведены до самого низкого уровня за последнее время», — сказал Чижов.

Владимир Чижов Евросоюз переговоры сотрудничество
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