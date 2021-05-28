Роспотребнадзор назвал срок вакцинации для переболевших COVID-19

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Переболевшим коронавирусной инфекцией следует делать прививку через несколько месяцев после выздоровления, следует из рекомендаций Роспотребнадзора.

В пресс-службе ведомства объяснили, что у выздоровевших после COVID-19 развивается естественный иммунитет к вирусу, однако еще неизвестно, как долго он длится и насколько хорошо защищает. «Вакцины обеспечивают более надежную защиту», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что возможность заболеть после вакцинации от COVID-19, если человек столкнется с вирусом, есть. Однако такие случаи редки и наблюдаются у тех, кто не завершил полный курс вакцинации и не соблюдал меры предосторожности.

«При этом люди, которые заболевают после вакцинации, переносят инфекцию легко, не имеют осложнений», — говорится в сообщении.