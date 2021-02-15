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Пандемия коронавируса ,  
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ВОЗ рекомендовала вакцинацию от COVID-19 переболевшим в легкой форме

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует вакцинацию от COVID-19 тем, кто переболел коронавирусом в легкой или бессимптомной форме, так как после болезни не у всех формируется достаточно сильный иммунитет. О рекомендации сообщила старший научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, ее интервью размещено на сайте организации.

Как объяснила Сваминатан, иммунитет людей, переболевших коронавирусом в легкой или бессимптомной форме, слабее, чем у пациентов, перенесших болезнь в более тяжелой форме. Вакцинация, по ее словам, усилит иммунный ответ организма.

«Даже если у вас уже была инфекция, и вы получили вакцину, она действует как бустер и усиливает иммунный ответ — как ответ антител, так и ответ Т-клеток», — пояснила Сваминатан.

ВОЗ пока не рекомендует вакцинацию детей, так на данный момент проведено недостаточно исследований. Но в скором времени организация планирует получить дополнительные данные о действии вакцины и выпустить рекомендацию о прививке для пациентов младше 18 лет.

При этом врачи пока не знают, как долго иммунитет вакцинированного сможет сдерживать вирус, отметили в ВОЗ. Но здоровье человека после прививки все равно будет сильнее, чем без нее.

Число вакцинированных от коронавируса по всему миру превысило количество заболевших за все время пандемии, сообщил 6 февраля глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. При этом большинство прошедших вакцинацию — граждане десяти стран, на которые приходится около 60% мирового ВВП. В то же время в почти 130 странах с общим населением 2,5 млрд человек нет ни одного вакцинированного, говорил глава организации.

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Всего, по данным организации, в мире выявлено 108,4 млн случаев заражения COVID-19, 2,3 млн человек умерли от болезни.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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