ВОЗ рекомендовала вакцинацию от COVID-19 переболевшим в легкой форме

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует вакцинацию от COVID-19 тем, кто переболел коронавирусом в легкой или бессимптомной форме, так как после болезни не у всех формируется достаточно сильный иммунитет. О рекомендации сообщила старший научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, ее интервью размещено на сайте организации.

Как объяснила Сваминатан, иммунитет людей, переболевших коронавирусом в легкой или бессимптомной форме, слабее, чем у пациентов, перенесших болезнь в более тяжелой форме. Вакцинация, по ее словам, усилит иммунный ответ организма.

«Даже если у вас уже была инфекция, и вы получили вакцину, она действует как бустер и усиливает иммунный ответ — как ответ антител, так и ответ Т-клеток», — пояснила Сваминатан.

ВОЗ пока не рекомендует вакцинацию детей, так на данный момент проведено недостаточно исследований. Но в скором времени организация планирует получить дополнительные данные о действии вакцины и выпустить рекомендацию о прививке для пациентов младше 18 лет.