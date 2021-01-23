Голикова посоветовала переболевшим COVID-19 пока не вакцинироваться

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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что гражданам, которые уже переболели коронавирусной инфекцией, не следует делать прививки. Об этом она сказала в интервью на телеканале «Россия 1».

«Переболевшим мы пока не рекомендуем вакцинироваться, потому что наши наблюдения свидетельствуют, что случаи вторичного заболевания SARS-CоV-2 единичны», — сказала Голикова. По ее словам, сейчас сложно сказать, что стало причиной повторного заражения. Это могло быть как легкое течение заболевания в первый раз, так и ложноположительный тест на COVID-19.

Кроме того, Голикова отметила сходства между вакцинацией и случаями, когда человек переболел коронавирусной инфекцией.

«Уровень антител, который мы получаем и при вакцинации, и при перенесении болезни, практически идентичен», — пояснила вице-премьер. По ее словам, особенности организма индивидуальны как в плане течения болезни, так и с точки зрения вакцины.