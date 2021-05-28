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Политика ,  
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В Белоруссии задержали более 20 человек за оскорбление погибших пилотов

Белорусские силовики задержали более 20 человек за оскорбление погибших под Барановичами Брестской области пилотов Як-130. Об этом сообщает государственный телеканал «Беларусь1».

«Задержанные, позволившие себе оскорбительные комментарии, это постоянные участники протестного движения, подписчики экстремистских Telegram-каналов, некоторые в прошлом судимые», — говорится в сюжете телеканала.

СК Белоруссии возбудил дело после крушения Як-130
Общество
Фото:Анатолий Мамшитов / ТАСС

Их подозревают в разжигании социальной вражды» (ст. 130 УК). Максимальная мера наказания по данной статье — 12 лет лишения свободы.

Военный самолет Як-130 разбился 19 мая. В нем находились командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й штурмовой авиабазы майор Андрей Ничипорчик и летчик, лейтенант Никита Куканенко. Во время учебно-тренировочного полета они обнаружили неисправность воздушного судна. Пилоты отвели Як-130 в сторону от населенных пунктов и катапультировались, оба погибли.

СК Белоруссии возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 465 (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Белоруссия разжигание розни задержания авиакрушение оскорбление
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