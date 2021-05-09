На Камчатке возбудили дело после крушения вертолета Ми-2

На Камчатке возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-2, обгоревшие фрагменты которого ранее нашли спасатели, сообщило Дальневосточное следственное управление на транспорте СК.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц).

Вертолет Ми-2 пропал 8 мая. По информации следствия, воздушное судно следовало по маршруту аэропорт Кречет — озеро Котельное — река Островная. На борту воздушного судна находились два человека — командир и пассажир, а также груз.

«В районе озера Котельное вертолет на связь не вышел. В ходе поисковых мероприятий воздушное судно обнаружено в труднодоступной местности. По предварительной информации, находившиеся в нем люди погибли», — сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте.