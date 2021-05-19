В Белоруссии разбился военный самолет

В то же время газета «Наш край» передавала, что самолет на взлете врезался в частный дом на улице Розы Люксембург.

Як-130 — российский учебно-боевой самолет, его разработало российское ОКБ имени А. С. Яковлева. Штурмовик предназначен для подготовки летчиков фронтовой авиации. Он может нести до 3 т боевой нагрузки. Первый такой самолет российская корпорация «Иркут» поставила Белоруссии в 2015 году.