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В Белоруссии разбился военный самолет

Фото: Следственный комитет Беларуси
Фото: Следственный комитет Беларуси

Под белорусским городом Барановичи упал военно-учебный самолет Як-130, сообщает Минобороны страны. Оба летчика погибли.

Во время учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Пилоты попытались увести самолет от населенного пункта, отметили в ведомстве.

«Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались. К сожалению, оба летчика погибли», — говорится в сообщении.

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В Минобороны рассказали, что в самолете находились командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й шаб майор Андрей Ничипорчик и летчик, лейтенант Никита Куканенко.

Других жертв, по информации ведомства, нет. К месту происшествия выехала комиссия Минобороны.

В то же время газета «Наш край» передавала, что самолет на взлете врезался в частный дом на улице Розы Люксембург.

Як-130 — российский учебно-боевой самолет, его разработало российское ОКБ имени А. С. Яковлева. Штурмовик предназначен для подготовки летчиков фронтовой авиации. Он может нести до 3 т боевой нагрузки. Первый такой самолет российская корпорация «Иркут» поставила Белоруссии в 2015 году.

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Белоруссия военный самолет авиакатастрофа
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