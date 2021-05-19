В Белоруссии разбился военный самолет
Под белорусским городом Барановичи упал военно-учебный самолет Як-130, сообщает Минобороны страны. Оба летчика погибли.
Во время учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Пилоты попытались увести самолет от населенного пункта, отметили в ведомстве.
«Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались. К сожалению, оба летчика погибли», — говорится в сообщении.
В Минобороны рассказали, что в самолете находились командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й шаб майор Андрей Ничипорчик и летчик, лейтенант Никита Куканенко.
Других жертв, по информации ведомства, нет. К месту происшествия выехала комиссия Минобороны.