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На месте крушения пропавшего на Камчатке Ми-2 нашли тела двух человек

На месте крушения пропавшего вертолета Ми-2 на Камчатке, по предварительной информации, найдены тела двух человек, сообщило Дальневосточное следственное управление на транспорте СК.

Ведомство возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц).

Вертолет Ми-2 пропал 8 мая. По данным следствия, на борту находились два человека — командир и пассажир, а также груз. На следующий день спасатели нашли обгоревшие фрагменты воздушного судна.

По информации источников «Коммерсанта» и портала «Камчатка-информ», на борту вертолета находился 51-летний камчатский предприниматель, бывший депутат Елизовской районной Думы Андрей Пятко.


 

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