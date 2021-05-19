СК Белоруссии возбудил дело после крушения Як-130

Фото: Анатолий Мамшитов / ТАСС

В Белоруссии возбудили уголовное дело после крушения военно-учебного самолета Як-130 под Барановичами. При аварии погибли два летчика. О ходе расследования говорится в Telegram Следственного комитета страны (СК).

Видео: Следственный комитет Республики Беларусь

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«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 465 (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)», отмечается в сообщении.

Президент Александр Лукашенко принес соболезнования близким погибших летчиков, сообщила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт. «Министру обороны поручено лично передать слова поддержки от президента и оказать всю необходимую помощь», — указала она. Эйсмонт добавила, что Лукашенко взял расследование крушения на личный контроль.