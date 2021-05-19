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Общество ,  
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СК Белоруссии возбудил дело после крушения Як-130

Фото: Анатолий Мамшитов / ТАСС
Фото: Анатолий Мамшитов / ТАСС

В Белоруссии возбудили уголовное дело после крушения военно-учебного самолета Як-130 под Барановичами. При аварии погибли два летчика. О ходе расследования говорится в Telegram Следственного комитета страны (СК).

Видео: Следственный комитет Республики Беларусь
Видео: Следственный комитет Республики Беларусь
Video

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 465 (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)», отмечается в сообщении.

В Белоруссии разбился военный самолет
Общество
Фото:Следственный комитет Беларуси

Президент Александр Лукашенко принес соболезнования близким погибших летчиков, сообщила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт. «Министру обороны поручено лично передать слова поддержки от президента и оказать всю необходимую помощь», — указала она. Эйсмонт добавила, что Лукашенко взял расследование крушения на личный контроль.

Як-130 разбился 19 мая. В самолете находились командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й штурмовой авиабазы майор Андрей Ничипорчик и летчик, лейтенант Никита Куканенко. Во время учебно-тренировочного полета они обнаружили неисправность воздушного судна. Пилоты отвели Як-130 в сторону от населенных пунктов и катапультировались, оба погибли.

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Газета «Наш край» передавала, что самолет на взлете врезался в частный дом на улице Розы Люксембург.

Белоруссия Александр Лукашенко крушение самолета
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