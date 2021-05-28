У берегов Японии столкнулись два грузовых судна

Японское грузовое судно «Бякко» столкнулось с танкером «ULSAN PIONEER», зарегистрированным на Маршалловых островах. Об этом сообщает телеканал NHK.

Столкновение произошло во Внутреннем Японском море у побережья острова Сикоку. В результате происшествия японское судно перевернулось.

По данным телеканала, из 12 членов экипажа спасли девятерых. Еще трое числятся пропавшими без вести. Их разыскивают 10 катеров береговой охраны.

На борту Танкер «ULSAN PIONEER» находились 13 моряков — граждан Южной Кореи и Мьянмы. Среди них пострадавших нет.