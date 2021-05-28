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Общество ,  

У берегов Японии столкнулись два грузовых судна

Японское грузовое судно «Бякко» столкнулось с танкером «ULSAN PIONEER», зарегистрированным на Маршалловых островах. Об этом сообщает телеканал NHK.

Столкновение произошло во Внутреннем Японском море у побережья острова Сикоку. В результате происшествия японское судно перевернулось.

По данным телеканала, из 12 членов экипажа спасли девятерых. Еще трое числятся пропавшими без вести. Их разыскивают 10 катеров береговой охраны.

Российское судно после столкновения отправили в японский порт
Общество
Фото:NHK

На борту Танкер «ULSAN PIONEER» находились 13 моряков — граждан Южной Кореи и Мьянмы. Среди них пострадавших нет.

26 мая у берегов острова Хоккайдо российское судно «Амур» столкнулось с японским рыболовецким судном, которое занималось ловлей краба-волосатика. В результате японское судно перевернулось, три члена экипажа погибли. Среди россиян никто не пострадал.

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По словам генерального консула России в Саппоро Сергея Марина, причиной аварии мог стать сильный туман.

В российском консульстве в Саппоро рассказывали, что капитан российского торгового судна сотрудничает с японским следствием исключительно в добровольном порядке и находится на свободе.

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