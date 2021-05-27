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Дипломат сообщил о сотрудничестве капитана «Амура» с японским следствием

Капитан российского торгового судна «Амур», которое накануне столкнулось с рыболовецкой шхуной из Японии, сотрудничает с японским следствием исключительно в добровольном порядке, он не задержан. Об этом сообщили «РИА Новости» в российском консульстве в Саппоро.

«Могу вам сказать совершенно точно, что изменений в статусе капитана нет. Капитан судна ведет сотрудничество с японским следствием исключительно в добровольном порядке», — сказал консул Роман Колесник.

По его словам, согласно положениям Венской конвенции, японская сторона должна уведомить российское консульство в том случае, если будут произведены какие-либо задержания. Пока же таких уведомлений в консульство не поступало.

Колесник добавил, что само судно «Амур» не удерживается.

При этом ТАСС со ссылкой на отдел береговой охраны Японии передает, что российский траулер может быть задержан в порту Момбецу для официального разбирательства. Срок будет зависеть от содержания расследования.

Появилось видео с места столкновения российского судна и японской шхуны
Общество

«Амур» 26 мая у берегов острова Хоккайдо столкнулся с японским рыболовецким судном, которое занималось ловлей краба-волосатика. В результате японское судно перевернулось, три члена экипажа погибли. Среди россиян никто не пострадал.

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Генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин отметил, что причиной аварии мог стать сильный туман. По его словам экипаж российского судна действовал в соответствии с инструкцией: после столкновения судно остановили, упавших за борт спасли, японские власти были уведомлены.

В российском посольстве в Японии рассказали, что «Амур»в сопровождении корабля Управления безопасности на море Японии был направлен в порт Момбецу.

генконсульство Япония столкновение авария
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