Дипломат сообщил о сотрудничестве капитана «Амура» с японским следствием

Капитан российского торгового судна «Амур», которое накануне столкнулось с рыболовецкой шхуной из Японии, сотрудничает с японским следствием исключительно в добровольном порядке, он не задержан. Об этом сообщили «РИА Новости» в российском консульстве в Саппоро.

«Могу вам сказать совершенно точно, что изменений в статусе капитана нет. Капитан судна ведет сотрудничество с японским следствием исключительно в добровольном порядке», — сказал консул Роман Колесник.

По его словам, согласно положениям Венской конвенции, японская сторона должна уведомить российское консульство в том случае, если будут произведены какие-либо задержания. Пока же таких уведомлений в консульство не поступало.

Колесник добавил, что само судно «Амур» не удерживается.

При этом ТАСС со ссылкой на отдел береговой охраны Японии передает, что российский траулер может быть задержан в порту Момбецу для официального разбирательства. Срок будет зависеть от содержания расследования.