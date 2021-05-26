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Общество ,  
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Российское судно после столкновения отправили в японский порт

Российское судно «Амур» направили в японский порт Момбецу на Хоккайдо после столкновения с японской рыболовной шхуной «Хокко-мару 8». Об этом сообщили в посольстве России в Японии.

«Посольство и генконсульство России в Саппоро окажут все необходимое содействие россиянам, находившимся на борту судна «Амур», которое в сопровождении корабля Управления безопасности на море Японии было направлено в порт Момбецу», — говорится в сообщении в Facebook.

В посольстве выразили надежду на то, что происшествие будет расследовано объективно и непредвзято.

Генконсул назвал возможную причину столкновения судов России и Японии
Общество

Ранее Kyodo сообщило, что около порта Момбецу японское рыболовецкое судно столкнулось с российским судном «Амур», после чего перевернулось.

Генеральный консул в Саппоро Сергей Марин сообщил, что ЧП произошло на линии соприкосновения в условиях сильного тумана. Дипломат допустил, что экипаж российского судна мог не заметить шхуну.

Марин отметил, что экипаж действовал в соответствии с инструкцией: судно было остановлено, упавших за борт спасли, японские власти были уведомлены. По его словам, трое спасенных были без сознания и впоследствии скончались.

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В посольстве России выразили соболезнования родным и близким погибших японских рыбаков.

посольство Россия Япония столкновение
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Материалы по теме
Генконсул назвал возможную причину столкновения судов России и Японии
Общество
Японское рыболовецкое судно столкнулось с российским у берегов Хоккайдо
Общество
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