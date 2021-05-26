Российское судно после столкновения отправили в японский порт

Российское судно «Амур» направили в японский порт Момбецу на Хоккайдо после столкновения с японской рыболовной шхуной «Хокко-мару 8». Об этом сообщили в посольстве России в Японии.

«Посольство и генконсульство России в Саппоро окажут все необходимое содействие россиянам, находившимся на борту судна «Амур», которое в сопровождении корабля Управления безопасности на море Японии было направлено в порт Момбецу», — говорится в сообщении в Facebook.

В посольстве выразили надежду на то, что происшествие будет расследовано объективно и непредвзято.

Ранее Kyodo сообщило, что около порта Момбецу японское рыболовецкое судно столкнулось с российским судном «Амур», после чего перевернулось.