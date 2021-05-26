Генконсул назвал возможную причину столкновения судов России и Японии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 мая
USD ЦБ: 73,4 (-0,13) Инвестиции, 25 мая, 14:04
Курс евро на 26 мая
EUR ЦБ: 89,95 (+0,27) Инвестиции, 25 мая, 14:04
Байден против санкций, обвал облигаций Белоруссии. Главные новости РБК Общество, 08:10 Рита Макграт: инновации там, куда уходят ваши сотрудники Pro, 08:06 Российское судно после столкновения отправили в японский порт Общество, 08:05 РЖД предложили повысить тарифы из-за роста цен на стройматериалы Бизнес, 08:00 Похищенные деньги «Роскосмоса» нашли в Гонконге и ОАЭ Политика, 07:54 Почему инвестиции в индустриальную недвижимость — новый тренд Партнерский материал, 07:50 На фоне коронавируса прибыль грузовых авиакомпаний достигла ₽50 млрд Pro, 07:45 Климкин предложил вариант ответа ЕС на действия Минска c рейсом Ryanair Политика, 07:39 Эксперты назвали стоимость открытия своего бизнеса в России Бизнес, 07:30 White Rabbit, киберпреступность, Билли Айлиш и мужской костюм от Dior РБК и Dior, 07:02 В опросе ФСО 18% прокуроров назвали ведение бизнеса в России небезопасным Общество, 07:00 Генконсул назвал возможную причину столкновения судов России и Японии Общество, 06:49 Посольство Чехии уволило большинство россиян Политика, 06:03 «Утконос» создаст сеть вендинговых аппаратов Бизнес, 05:57
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Общество ,  
0 

Генконсул назвал возможную причину столкновения судов России и Японии

Российское торговое судно «Амур» могло столкнуться с японским рыболовецким судном из-за сильного тумана, сообщил «РИА Новости» генеральный консул в Саппоро Сергей Марин.

«Столкновение произошло примерно на линии соприкосновения в условиях сильного тумана. Они могли не заметить маленькую рыболовецкую шхуну. Но ее там и не должно было бы быть, потому что слишком далеко от берега», — сказал Марин.

СК начал проверку ЧП с утечкой мазута при столкновении судов на Сахалине
Общество

Дипломат отметил, что экипаж действовал в соответствии с инструкцией: после столкновения судно было остановлено, упавших за борт спасли, японские власти уведомлены. По его словам, трое спасенных, «видимо, от переохлаждения», были без сознания и впоследствии скончались. Никто из россиян не пострадал, уточнил генконсул.

Ранее Kyodo сообщило, что близ порта Момбецу рыболовецкое судно столкнулось с российским судном, после чего перевернулось.Пятеро рыбаков были спасены, трое из них были без сознания. Японское судно занималось ловлей краба-волосатика. По данным «Интерфакса», в результате крушения три человека погибли, еще трое были спасены.

Россия Япония столкновение рыболовецкое судно российское судно
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
В Черном море затонул сухогруз «Волго-Балт 179»
Общество
Принадлежавшая бывшему владельцу Adidas яхта затонула в Малайзии
Общество
Спасенный при крушении сухогруза в Турции россиянин назвал причину ЧП
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter