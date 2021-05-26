Генконсул назвал возможную причину столкновения судов России и Японии

Российское торговое судно «Амур» могло столкнуться с японским рыболовецким судном из-за сильного тумана, сообщил «РИА Новости» генеральный консул в Саппоро Сергей Марин.

«Столкновение произошло примерно на линии соприкосновения в условиях сильного тумана. Они могли не заметить маленькую рыболовецкую шхуну. Но ее там и не должно было бы быть, потому что слишком далеко от берега», — сказал Марин.

Дипломат отметил, что экипаж действовал в соответствии с инструкцией: после столкновения судно было остановлено, упавших за борт спасли, японские власти уведомлены. По его словам, трое спасенных, «видимо, от переохлаждения», были без сознания и впоследствии скончались. Никто из россиян не пострадал, уточнил генконсул.

Ранее Kyodo сообщило, что близ порта Момбецу рыболовецкое судно столкнулось с российским судном, после чего перевернулось.Пятеро рыбаков были спасены, трое из них были без сознания. Японское судно занималось ловлей краба-волосатика. По данным «Интерфакса», в результате крушения три человека погибли, еще трое были спасены.