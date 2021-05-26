Японское рыболовецкое судно столкнулось с российским у берегов Хоккайдо

У берегов острова Хоккайдо японское рыболовецкое судно столкнулось с российским судном «Амур», сообщает Kyodo со ссылкой на береговую охрану города Момбецу.

Пятеро рыбаков были спасены, однако у троих из них произошла остановка сердца.

Столкновение судов произошло приблизительно в 23 км к северо-востоку от порта Момбецу. В результате судно, занимающееся ловлей краба-волосатика, перевернулось.

Как сообщили «Интерфаксу» в морском спасательном координационном центре (МСКЦ) «Южно-Сахалинск», в результате крушения три человека погибли, еще трое спаслись. Крушение произошло в условиях плохой видимости. По предварительным данным, россияне не пострадали, уточнили в спасцентре. Спасенные моряки находятся на борту российского судна.