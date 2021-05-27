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Технологии и медиа ,  
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«Роскосмос» отложил запуск ракеты «Союз» со спутниками OneWeb

Пуск ракеты-носителя «Союз» с космическими аппаратами OneWeb с космодрома Восточный перенесли на резервную дату. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

«По техническим причинам пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами компании OneWeb в рамках миссии № 47 перенесен на резервную дату», — говорится в сообщении госкорпорации.

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Ракета остается в предстартовом состоянии, добавили в «Роскосмосе».

По данным источника «РИА Новости», запуск отменили из-за сбоя в работе одной из систем. Для устранения проблемы необходим слив окислителя, отметил собеседник агентства.

Позднее в «Роскосмосе» сообщили, что Государственная комиссия на космодроме Восточный приняла решение о пуске ракеты-носителя 28 мая в 20:38 (по мск).

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Первый в этом году запуск запуск ракеты «Союз-2.1б» с британскими спутниками на борту состоялся 25 марта. Второй — 26 апреля. Тогда в госкорпорации сообщали, что все 36 британских спутников, которые были запущены с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б», были выведены на орбиту.

Спутники OneWeb предназначены для создания космической системы связи, которая позволит обеспечить высокоскоростным доступом в интернет пользователей в любой точке Земли.

ракета Роскосмос «Восточный»
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