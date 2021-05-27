«Роскосмос» отложил запуск ракеты «Союз» со спутниками OneWeb

Пуск ракеты-носителя «Союз» с космическими аппаратами OneWeb с космодрома Восточный перенесли на резервную дату. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

«По техническим причинам пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами компании OneWeb в рамках миссии № 47 перенесен на резервную дату», — говорится в сообщении госкорпорации.

Ракета остается в предстартовом состоянии, добавили в «Роскосмосе».

По данным источника «РИА Новости», запуск отменили из-за сбоя в работе одной из систем. Для устранения проблемы необходим слив окислителя, отметил собеседник агентства.