Технологии и медиа , 26 апр, 07:41
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Все запущенные ракетой «Союз» спутники вышли на орбиту
Все 36 британских спутников, которые были запущены с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б», выведены на орбиту, сообщает госкорпорация «Роскосмос».
«Все спутники в штатном режиме выведены на целевые орбиты и взяты под управление заказчиком», — говорится в сообщении.
Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» была запущена в ночь на 26 апреля с космодрома Восточный. Она должна была вывести на орбиту 36 космических аппаратов компании OneWeb. Спустя 562,1 секунды головная часть отделилась от третьей ступени носителя, уточнили в «Роскосмосе».
Спутники OneWeb предназначены для создания космической системы связи, которая позволит обеспечить высокоскоростным доступом в интернет пользователей в любой точке Земли.