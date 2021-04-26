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Все запущенные ракетой «Союз» спутники вышли на орбиту

Фото: Roscosmos Media / Youtube
Фото: Roscosmos Media / Youtube

Все 36 британских спутников, которые были запущены с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б», выведены на орбиту, сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«Все спутники в штатном режиме выведены на целевые орбиты и взяты под управление заказчиком», — говорится в сообщении.

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» была запущена в ночь на 26 апреля с космодрома Восточный. Она должна была вывести на орбиту 36 космических аппаратов компании OneWeb. Спустя 562,1 секунды головная часть отделилась от третьей ступени носителя, уточнили в «Роскосмосе».

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Спутники OneWeb предназначены для создания космической системы связи, которая позволит обеспечить высокоскоростным доступом в интернет пользователей в любой точке Земли.

Роскосмос Союз ракета запуск спутники
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