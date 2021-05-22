«Роскосмос» представит первый образец «ядерного буксира» к 2030 году

Александр Блошенко (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Первый полет транспортно-энергетического модуля (ТЭМ) «Зевс» запланирован на 2030 год. Об этом сообщил исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко на форуме «Новое знание», передает ТАСС.

По его словам, «Роскосмос» запроектировал первый полет, вместе с РАН прорабатывает баллистику этого полета и полезные нагрузки.

«50 месяцев — суммарная продолжительность миссии», — добавил Блошенко.

Миссия начнется на Земле, после этого планируется подлет к Луне, где космический аппарат отделится, затем он совершит гравитационный маневр у Венеры, где также отделится аппарат, после чего отлетит в сторону Юпитера.