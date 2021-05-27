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Протесты в Белоруссии ,  
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Создатель Telegram-канала Nexta попросил власти Польши усилить охрану

Степан Путило
Степан Путило (Фото: Doris Heimann / dpa / Global Look Press)

Создатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Степан Путило обратился к властям Польши с просьбой выделить ему дополнительную охрану. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Варшаве, трансляция велась на YouTube-канале In Time Ukraine.

«И конечно, угрозы поступают в том числе нам, хотя мы находимся за границей. Поэтому мы просим мир, просим Польшу, просим другие страны о дополнительной помощи, о дополнительной охране», — сказал он.

Путило отметил, что мировому сообществу необходимо продолжать усиливать давление на власти Белоруссии, в том числе дипломатическими и экономическими методами, а также путем транспортной блокировки режима. По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко понимает только язык силы.

Основатель Nexta сообщил об угрозах после задержания Протасевича в Минске
Политика
Степан Путило

Ранее экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич был арестован после инцидента с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске. Самолет летел из Афин в Вильнюс, однако из-за ложного сообщения о бомбе на борту был вынужден совершить экстренную посадку на территории Белоруссии. Протасевич и его подруга, россиянка София Сапега, были задержаны по прилете.

24 мая Путило сообщил, что редакция Nexta получила множество угроз после ареста экс-главреда. «Множество угроз о том, что мы следующие, бойтесь, что вас, может, в Белоруссию не будут отвозить, а сразу на месте прикончат, пристрелят, что офис взорвут и так далее», — пояснил он. Путило добавил, что у офиса несет дежурство полиция, а о подозрительной активности сотрудники издания сразу сообщают властям.

Позже в Сети появилось видео с Протасевичем после задержания. На нем он говорит, что продолжает сотрудничать со следствием и дает «признательные показания по факту организации массовых беспорядков» в 2020 году.

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В Сети появилось первое видео с экс-главредом Nexta после задержания
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В Белоруссии Протасевича и Путило обвиняют в организации массовых беспорядков, КГБ внес их в список террористов. Путило объявлен в розыск в России. В ноябре 2020 года, когда он находился в Польше, Белоруссия требовала его экстрадиции.

Telegram-канал Nexta освещал акции протеста в Белоруссии, которые начались в августе 2020 года — после президентских выборов, по итогам которых местная ЦИК объявила, что действующий президент Лукашенко набрал 80,1% голосов. Редакция канала неоднократно призывала подписчиков выйти на несогласованные митинги, а также просила делиться информацией о превышении должностных полномочий со стороны силовиков.

Белоруссия Польша охрана Telegram-канал
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