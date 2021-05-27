Создатель Telegram-канала Nexta попросил власти Польши усилить охрану

Степан Путило (Фото: Doris Heimann / dpa / Global Look Press)

Создатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Степан Путило обратился к властям Польши с просьбой выделить ему дополнительную охрану. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Варшаве, трансляция велась на YouTube-канале In Time Ukraine.

«И конечно, угрозы поступают в том числе нам, хотя мы находимся за границей. Поэтому мы просим мир, просим Польшу, просим другие страны о дополнительной помощи, о дополнительной охране», — сказал он.

Путило отметил, что мировому сообществу необходимо продолжать усиливать давление на власти Белоруссии, в том числе дипломатическими и экономическими методами, а также путем транспортной блокировки режима. По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко понимает только язык силы.

Ранее экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич был арестован после инцидента с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске. Самолет летел из Афин в Вильнюс, однако из-за ложного сообщения о бомбе на борту был вынужден совершить экстренную посадку на территории Белоруссии. Протасевич и его подруга, россиянка София Сапега, были задержаны по прилете.