Лавров попросил не оценивать ситуацию с посадкой самолета Ryanair сгоряча

Сергей Лавров (Фото: Сергей Гунеев / ТАСС)

Глава МИД России Сергей Лавров призвал взвешенно оценивать инцидент с самолетом Ryanair, который экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Об этом российский министр сказал во время пресс-конференции, стенограмма опубликована на сайте МИДа.

«Мы выступаем за то, чтобы эту ситуацию оценить не сгоряча, не впопыхах, а на основе всей имеющейся информации», — указал Лавров.

Среди пассажиров самолета Ryanair был сооснователь Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. После посадки самолета в Минске его задержали. Правозащитный центр «Весна» сообщил, что вместе с активистом задержали его девушку, летевшую тем же рейсом. По информации Би-би-си, речь может идти о Софии Сапеге, 23-летней гражданке России.

Лавров отметил, что российский МИД попросил белорусских коллег предоставить информацию о гражданке России, находившейся на борту рейса, и обеспечить консульский доступ к ней. «С белорусским гражданином в Минске также осталась, как мы можем понять, его знакомая, гражданка России. Мы уже связались с ее отцом», — сообщил министр.