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Протесты в Белоруссии ,  
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Лавров попросил не оценивать ситуацию с посадкой самолета Ryanair сгоряча

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Сергей Гунеев / ТАСС)

Глава МИД России Сергей Лавров призвал взвешенно оценивать инцидент с самолетом Ryanair, который экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Об этом российский министр сказал во время пресс-конференции, стенограмма опубликована на сайте МИДа.

«Мы выступаем за то, чтобы эту ситуацию оценить не сгоряча, не впопыхах, а на основе всей имеющейся информации», — указал Лавров.

Захарова назвала шокирующей реакцию Запада на инцидент с самолетом
Политика
Мария Захарова

Среди пассажиров самолета Ryanair был сооснователь Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. После посадки самолета в Минске его задержали. Правозащитный центр «Весна» сообщил, что вместе с активистом задержали его девушку, летевшую тем же рейсом. По информации Би-би-си, речь может идти о Софии Сапеге, 23-летней гражданке России.

Лавров отметил, что российский МИД попросил белорусских коллег предоставить информацию о гражданке России, находившейся на борту рейса, и обеспечить консульский доступ к ней. «С белорусским гражданином в Минске также осталась, как мы можем понять, его знакомая, гражданка России. Мы уже связались с ее отцом», — сообщил министр.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала реакцию Запада на инцидент с самолетом необоснованной. По ее мнению, подобные случаи уже бывали, но европейские власти оценивают их по-разному. «Шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Белоруссии шокирующим. <...> Либо должно шокировать все: от принудительных посадок в Австрии самолета президента Боливии по запросу США и на Украине после 11 минут взлета белорусского борта с активистом Антимайдана. Либо не должно шокировать аналогичное поведение других», — заявила она.

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Сергей Лавров Белоруссия экстренная посадка
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