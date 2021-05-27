Что может потерять белорусская экономика из-за санкций Запада. Главное

Лидер «Народного антикризисного управления» (орган белорусской оппозиции) Павел Латушко написал в своем Telegram-канале, что Запад должен отключить белорусские госбанки от системы SWIFT и от платежных систем Visa и Mastercard, инвестфонды должны предъявить суверенные еврооблигации Белоруссии к досрочному погашению, зарубежные компании должны прекратить любое сотрудничество с белорусскими госпредприятиями.

Сколько Белоруссия должна внешнему миру

Совокупные долговые обязательства белорусских резидентов перед нерезидентами составляют $42,15 млрд на 1 января 2021 года, раскрывал Национальный банк Белоруссии. В относительном выражении внешний долг вырос до 70% ВВП по сравнению с 63% ВВП годом ранее.

Почти две трети внешнего долга — $27,3 млрд на 1 января 2021 года — приходится на государственный сектор (власти и госпредприятия). В 2020 году обслуживание внешнего долга органов госуправления Белоруссии обошлось бюджету в $2,5 млрд. По данным белорусского Минфина, внешний государственный долг Белоруссии на 1 апреля 2021 года составлял $18,1 млрд (минус 0,5 млрд с начала года).

Международные эксперты еще в прошлом году допускали, что белорусское правительство может потерять доступ к внешним рынкам капитала из-за санкций. Последний раз страна размещала еврооблигации в июне 2020 года — на $1,25 млрд.

Сколько Белоруссия получила иностранных инвестиций

По состоянию на конец 2019 года (последние данные белорусского ЦБ) в экономике Белоруссии было накоплено $14,45 млрд прямых иностранных инвестиций. Почти треть этих вложений была из России — $4,6 млрд. Однако $8,26 млрд накопленных инвестиций происходили из стран дальнего зарубежья, включая Кипр, Нидерланды, Турцию, Польшу, Литву, Латвию, Эстонию.

Существующим европейским инвестициям в Белоруссии, по-видимому, ничего не грозит. Однако ЕС в теории может запретить новые инвестиции в белорусскую экономику. По данным Минэкономики Белоруссии, в 2020 году прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности перед прямым инвестором) составили $1,3 млрд. Из них более $500 млн поступило из стран Евросоюза.

Сколько у Белоруссии золотовалютных резервов

Международные резервы Белоруссии невелики — около $7,3 млрд на 1 мая 2021 года, из которых $2,8 млрд приходится на золото. В прошлом году они сократились на $1,9 млрд (около 20%) в связи с продажами валюты из резервов для поддержания курса белорусского рубля, а также плановыми погашениями внешних обязательств правительства.

Основным источником поступления валюты в резервы Белоруссии являются доходы госбюджета от внешнеэкономической деятельности, в частности экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты.

Сколько банковских депозитов размещено в долларах и евро

Банковский сектор Белоруссии сохраняет высокий уровень долларизации: более 65% депозитов физических и юридических лиц в местных банках номинировано в иностранной валюте (преимущественно в долларах и евро). Это наследие многолетней двузначной инфляции в 2000-х годах и нескольких эпизодов девальваций белорусского рубля. Политический кризис 2020 года укрепил недоверие белорусов к национальной валюте: в частности, наблюдался ажиотажный спрос населения на иностранную валюту.

Сколько белорусский бюджет получает от внешней торговли

В 2020 году более 10% доходов консолидированного бюджета Белоруссии (центральное правительство и местные бюджеты) было сформировано налогами и сборами от внешнеэкономической деятельности (данные белорусского Минфина). В основном это импортные пошлины, а также пошлины на экспорт нефтепродуктов и минеральных удобрений.

В первом квартале 2021 года сбор пошлин на экспорт калийных удобрений превысил в 3,9 раза пошлины от вывоза нефтепродуктов, что связано прежде всего с ростом мировых цен на удобрения.

Сколько товаров Белоруссия продает за рубеж

Товарный экспорт из Белоруссии в 2020 году составил $29 млрд, в первом квартале 2021 года — $8,2 млрд. Впрочем, 45% экспортных поставок по стоимости приходилось на Россию (по 2020 году). Вторым крупнейшим торговым партнером Белоруссии после России является Евросоюз, указано на сайте Еврокомиссии.

Белорусская оппозиция хочет, чтобы ЕС запретил ввоз из Белоруссии таких товаров, как нефтепродукты, удобрения, древесина, металлы. Пока это остается менее вероятным сценарием, поскольку ЕС относительно редко применяет внешнеторговые санкции. В 2020 году Белоруссия продала в страны ЕС нефтепродуктов на $596 млн, древесины — на $168 млн, калийных удобрений — на $196 млн (азотных — еще на $98 млн), прутьев из железа и стали — на $98 млн.