Что может потерять белорусская экономика из-за санкций Запада. Главное

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 73,59 (+0,13) Инвестиции, 28 мая, 13:10
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 89,67 (+0,02) Инвестиции, 28 мая, 13:10
Собянин объяснил всплеск заболеваний COVID-19 в Москве после майских Общество, 08:40 Семь человек погибли при падении самолета в озеро в США Общество, 08:26 Глава Европарламента предложил усилить санкции против России Политика, 07:54 Вильфанд сообщил о наступлении сезона белых ночей в Петербурге Общество, 07:51 Приставы составили «портрет» среднестатистического алиментщика из Москвы Общество, 07:33 Почему важно дарить подарки самой себе РБК и Dyson, 07:29 МЧС предупредило об опасности надувных матрасов Общество, 06:56 Инвестиции + здоровье: как сделать из пенсии лучший этап в жизни РБК и СберПервый, 06:55 СМИ узнали об изменении позиции британской разведки о происхождении COVID Общество, 06:46 Во Франции опубликовали неизвестные письма Антуана де Сент-Экзюпери Общество, 06:38 Осужденный за шпионаж в пользу России американец отозвал признание вины Политика, 06:16 14 раз за 100 лет: где и когда увидеть кольцеобразное солнечное затмение РБК и ПСБ, 05:44 Метановый двигатель для ракеты-носителя «Амур СПГ» построят к 2025 году Технологии и медиа, 05:33 «Белавиа» назвала условие для полетов в Крым Политика, 04:54
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Протесты в Белоруссии ,  
0 

Что может потерять белорусская экономика из-за санкций Запада. Главное

Запад обсуждает серьезное ужесточение санкций против Белоруссии за принудительную посадку самолета Ryanair и арест журналиста. Санкции могут ударить по связям страны с внешним миром. РБК посмотрел, насколько велики эти связи
Фото: Татьяна Зенкович / EPA / ТАСС
Фото: Татьяна Зенкович / EPA / ТАСС

Евросоюз заявил, что готовит санкции против Белоруссии за принудительную посадку пассажирского лайнера Ryanair в Минске и последующий арест экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его подруги, россиянки Софьи Сапеги. Впервые за время текущего политического кризиса вокруг Белоруссии это могут быть «таргетированные экономические санкции», указал ЕС, а не просто персональные санкции против чиновников, силовиков и некоторых предприятий. Одна из возможных мер может затронуть экспорт калийных удобрений, одного из основных источников валютной выручки Белоруссии, написал Bloomberg со ссылкой на источники.

Евросоюз уже рекомендовал европейским авиакомпаниям не летать через воздушное пространство Белоруссии, что приведет к потере валютных доходов Минска от диспетчерского и аэронавигационного обслуживания транзитных рейсов. США тоже пообещали подумать над дальнейшими мерами воздействия на режим белорусского президента Александра Лукашенко.

Чем грозит Белоруссии авиабойкот из-за скандала с Ryanair
Бизнес
Фото: ТАСС

Белорусская оппозиция лоббирует такие потенциальные санкции, как эмбарго на импорт товаров из Белоруссии в Евросоюз и запрет на новые инвестиции из европейских стран в белорусскую экономику, сообщила 25 мая газета Financial Times. Согласно документу, который видели репортеры издания, санкции могут затронуть поставки нефтепродуктов, калийных удобрений, металлов и древесины, на которые в сумме приходится около половины товарного экспорта республики.

Video

Лидер «Народного антикризисного управления» (орган белорусской оппозиции) Павел Латушко написал в своем Telegram-канале, что Запад должен отключить белорусские госбанки от системы SWIFT и от платежных систем Visa и Mastercard, инвестфонды должны предъявить суверенные еврооблигации Белоруссии к досрочному погашению, зарубежные компании должны прекратить любое сотрудничество с белорусскими госпредприятиями.

Сколько Белоруссия должна внешнему миру

Читайте на РБК Pro
Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить РБК Pro: беги, терпи, ищи выгоду. Как работать с токсичным руководителем Цены на московские новостройки почти на пике. Что делать инвесторам

Совокупные долговые обязательства белорусских резидентов перед нерезидентами составляют $42,15 млрд на 1 января 2021 года, раскрывал Национальный банк Белоруссии. В относительном выражении внешний долг вырос до 70% ВВП по сравнению с 63% ВВП годом ранее.

Почти две трети внешнего долга — $27,3 млрд на 1 января 2021 года — приходится на государственный сектор (власти и госпредприятия). В 2020 году обслуживание внешнего долга органов госуправления Белоруссии обошлось бюджету в $2,5 млрд. По данным белорусского Минфина, внешний государственный долг Белоруссии на 1 апреля 2021 года составлял $18,1 млрд (минус 0,5 млрд с начала года).

Госдолг Белоруссии из-за скандала с Ryanair обвалился к уровням протестов
Финансы
Роман Протасевич

Международные эксперты еще в прошлом году допускали, что белорусское правительство может потерять доступ к внешним рынкам капитала из-за санкций. Последний раз страна размещала еврооблигации в июне 2020 года — на $1,25 млрд.

Сколько Белоруссия получила иностранных инвестиций

По состоянию на конец 2019 года (последние данные белорусского ЦБ) в экономике Белоруссии было накоплено $14,45 млрд прямых иностранных инвестиций. Почти треть этих вложений была из России — $4,6 млрд. Однако $8,26 млрд накопленных инвестиций происходили из стран дальнего зарубежья, включая Кипр, Нидерланды, Турцию, Польшу, Литву, Латвию, Эстонию.

Существующим европейским инвестициям в Белоруссии, по-видимому, ничего не грозит. Однако ЕС в теории может запретить новые инвестиции в белорусскую экономику. По данным Минэкономики Белоруссии, в 2020 году прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности перед прямым инвестором) составили $1,3 млрд. Из них более $500 млн поступило из стран Евросоюза.

Сколько у Белоруссии золотовалютных резервов

Международные резервы Белоруссии невелики — около $7,3 млрд на 1 мая 2021 года, из которых $2,8 млрд приходится на золото. В прошлом году они сократились на $1,9 млрд (около 20%) в связи с продажами валюты из резервов для поддержания курса белорусского рубля, а также плановыми погашениями внешних обязательств правительства.

Основным источником поступления валюты в резервы Белоруссии являются доходы госбюджета от внешнеэкономической деятельности, в частности экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты.

Сколько банковских депозитов размещено в долларах и евро

Банковский сектор Белоруссии сохраняет высокий уровень долларизации: более 65% депозитов физических и юридических лиц в местных банках номинировано в иностранной валюте (преимущественно в долларах и евро). Это наследие многолетней двузначной инфляции в 2000-х годах и нескольких эпизодов девальваций белорусского рубля. Политический кризис 2020 года укрепил недоверие белорусов к национальной валюте: в частности, наблюдался ажиотажный спрос населения на иностранную валюту.

Лукашенко подписал указ о деноминации белорусского рубля
Финансы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Сколько белорусский бюджет получает от внешней торговли

В 2020 году более 10% доходов консолидированного бюджета Белоруссии (центральное правительство и местные бюджеты) было сформировано налогами и сборами от внешнеэкономической деятельности (данные белорусского Минфина). В основном это импортные пошлины, а также пошлины на экспорт нефтепродуктов и минеральных удобрений.

В первом квартале 2021 года сбор пошлин на экспорт калийных удобрений превысил в 3,9 раза пошлины от вывоза нефтепродуктов, что связано прежде всего с ростом мировых цен на удобрения.

Сколько товаров Белоруссия продает за рубеж

Товарный экспорт из Белоруссии в 2020 году составил $29 млрд, в первом квартале 2021 года — $8,2 млрд. Впрочем, 45% экспортных поставок по стоимости приходилось на Россию (по 2020 году). Вторым крупнейшим торговым партнером Белоруссии после России является Евросоюз, указано на сайте Еврокомиссии.

Белорусская оппозиция хочет, чтобы ЕС запретил ввоз из Белоруссии таких товаров, как нефтепродукты, удобрения, древесина, металлы. Пока это остается менее вероятным сценарием, поскольку ЕС относительно редко применяет внешнеторговые санкции. В 2020 году Белоруссия продала в страны ЕС нефтепродуктов на $596 млн, древесины — на $168 млн, калийных удобрений — на $196 млн (азотных — еще на $98 млн), прутьев из железа и стали — на $98 млн.

Автор
Иван Ткачёв Иван Ткачёв
Белоруссия Александр Лукашенко санкции Ryanair Роман Протасевич
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией
Политика
ЕС расширит санкции против Белоруссии на фоне инцидента с самолетом
Политика
Госдолг Белоруссии из-за скандала с Ryanair обвалился к уровням протестов
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter