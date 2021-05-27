Московский суд оштрафовал Twitter, TikTok и Google

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 73,46 (-0,02) Инвестиции, 13:49
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 89,66 (-0,28) Инвестиции, 13:49
Главред Wonderzine ответила на намерение Manizha судиться с изданием Общество, 17:43 Британские власти поспорили с данными ФСБ о выдворении эсминца Политика, 17:40 Глава ЦБ предупредила об опасности наращивания ипотеки в России Недвижимость, 17:32 Рекордное число американцев дали положительный результат на наркотики Стиль, 17:18 «Аэрофлот» вывезет часть пассажиров отмененного рейса Air France в Москву Общество, 17:14 Пантеон Славы: куда хотели перенести могилы от стен Кремля Недвижимость, 17:13 Компания General Motors показала беспилотный луноход на видео Авто, 17:08 ЦБ выявил схему с получением нескольких ипотечных кредитов за день Финансы, 17:04 Крупные инвесторы купили биткоин на $3 млрд во время обвала цены Крипто, 16:55 Лавров отверг перенос переговоров из Минска фразой «не Кравчуку решать» Политика, 16:54 Путин заявил о растущей роли применения крылатых ракет Политика, 16:54 Водородный транспорт стал претендентом на деньги ФНБ Экономика, 16:52 Власти Подмосковья ввели штрафы за нарушение правил выгула собак Общество, 16:48 Два футболиста «Локомотива» получили травмы в потасовке с «Ахматом» Спорт, 16:46
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Общество ,  
0 

Московский суд оштрафовал Twitter, TikTok и Google

Twitter TWTR $57,84 -0,12% Купить
Alphabet GOOGL $2 384 -0,06% Купить
Фото: Thea Jaeger / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Thea Jaeger / imagebroker.com / Global Look Press

Социальная сеть Twitter получила за день шесть штрафов за систематическое неудаление противоправной информации, общая сумма составила 19 млн руб. Об этом РБК рассказали в пресс-службе Таганского районного суда.

Ранее 27 мая Twitter оштрафовали на 9,5 млн по трем делам по ч. 4 ст. 13.41 КоАП. Позднее соцсети назначили еще три штрафа в размере 1,5 млн руб., 3 млн руб. и 5 млн. руб. по той же статье.

Кроме того, 27 мая мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы постановил оштрафовать TikTok на 1,5 млн руб. за неудаление запрещенной российским законодательством информации.

Постановление о штрафе Таганский районный суд вынес также в отношении Google. Компанию оштрафовали на 3,5 млн руб. за неисполнение обязанности по прекращению выдачи по запросам сведений о ресурсах, доступ к которым в России ограничен (ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП).

Twitter оштрафовали на 9,5 млн руб. за неудаление запрещенного контента
Технологии и медиа
Фото:Jeff Chiu / AP

В начале марта Роскомнадзор обвинил Twitter в «злостном нарушении» российского законодательства. По информации ведомства, с 2017 года соцсеть не удалила почти 3 тыс. материалов с запрещенной информацией. Речь шла о публикациях, склоняющих несовершеннолетних к совершению самоубийств, информации об использовании наркотических средств и детской порнографии.

В соответствии с российским законодательством, за неудаление запрещенной информации компанию могут оштрафовать на сумму от 800 тыс. до 8 млн руб. В случае повторного нарушения штраф может увеличиться до пятой части годовой выручки Twitter, отмечал Роскомнадзор. 

Читайте на РБК Pro
Что не нужно делать, чтобы не привлечь к себе внимание ФНС в 2021 году Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить Верховный суд закрепил подход ФНС к «налоговой реконструкции» Как бороться с привычкой китайских бизнесменов платить через год

В начале апреля этого года Twitter уже был оштрафован на 8,9 млн руб. по аналогичному обвинению о неудалении противоправной информации. Тогда дело рассматривалось по трем искам. Позже Роскомнадзор предупреждал соцсеть о возможных штрафах еще на 24 млн руб.

новости штраф суд запрещенный контент Twitter
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Роскомнадзор частично снял меры по замедлению Twitter
Общество
Роскомнадзор заявил о готовности Twitter удалить запрещенный контент
Технологии и медиа
Twitter пригрозили оштрафовать еще на ₽24 млн
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter