Московский суд оштрафовал Twitter, TikTok и Google

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Социальная сеть Twitter получила за день шесть штрафов за систематическое неудаление противоправной информации, общая сумма составила 19 млн руб. Об этом РБК рассказали в пресс-службе Таганского районного суда.

Ранее 27 мая Twitter оштрафовали на 9,5 млн по трем делам по ч. 4 ст. 13.41 КоАП. Позднее соцсети назначили еще три штрафа в размере 1,5 млн руб., 3 млн руб. и 5 млн. руб. по той же статье.

Кроме того, 27 мая мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы постановил оштрафовать TikTok на 1,5 млн руб. за неудаление запрещенной российским законодательством информации.

Постановление о штрафе Таганский районный суд вынес также в отношении Google. Компанию оштрафовали на 3,5 млн руб. за неисполнение обязанности по прекращению выдачи по запросам сведений о ресурсах, доступ к которым в России ограничен (ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП).