Появилось видео с места столкновения российского судна и японской шхуны

Video

Японский телеканал NHK опубликовал видео с места столкновения японской рыболовецкой шхуны «Хокко-мару 8» с российским судном «Амур» в Охотском море.

На кадрах можно увидеть перевернувшееся японское судно. На корпусе шхуны видны следы от удара.

Японское рыболовецкое судно «Хокко-мару 8» столкнулось с российским судном «Амур» ранее 26 мая. Генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин сообщил, что ЧП произошло в условиях сильного тумана, и допустил, что экипаж российского судна мог не заметить шхуну.

По его словам, экипаж российского судна действовал согласно инструкции: остановил судно, спас упавших за борт, уведомил японские власти. Тем не менее трое спасенных рыбаков были без сознания и впоследствии скончались.