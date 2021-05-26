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Общество ,  
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Появилось видео с места столкновения российского судна и японской шхуны

Video

Японский телеканал NHK опубликовал видео с места столкновения японской рыболовецкой шхуны «Хокко-мару 8» с российским судном «Амур» в Охотском море.

На кадрах можно увидеть перевернувшееся японское судно. На корпусе шхуны видны следы от удара.

Японское рыболовецкое судно «Хокко-мару 8» столкнулось с российским судном «Амур» ранее 26 мая. Генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин сообщил, что ЧП произошло в условиях сильного тумана, и допустил, что экипаж российского судна мог не заметить шхуну.

По его словам, экипаж российского судна действовал согласно инструкции: остановил судно, спас упавших за борт, уведомил японские власти. Тем не менее трое спасенных рыбаков были без сознания и впоследствии скончались.

Генконсул назвал возможную причину столкновения судов России и Японии
Общество
Фото:NHK

Российское посольство в Японии выразило соболезнования родным и близким погибших. В диппредставительстве отметили, что сейчас «Амур» направили в японский порт Момбецу на Хоккайдо.

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Дипломаты добавили, что российскому экипажу «Амура» будет оказано все необходимое содействие, и выразили надежду на то, что ЧП будет расследовано объективно и непредвзято.

Япония Россия судно столкновение видео
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