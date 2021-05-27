Байден распорядился приспустить флаги в память о погибших в Калифорнии

Президент США Джо Байден распорядился приспустить флаги над правительственными зданиями в стране и за рубежом в память о восьми погибших в результате стрельбы в калифорнийском городе Сан-Хосе. Об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении главы государства.

«Мой священный долг в очередной раз отдать приказ приспустить флаги всего через несколько недель после того, как это было сделано из-за стрельбы в спа-салонах в Атланте и ее окрестностях, в продуктовом магазине в Боулдере в Колорадо, в доме в городе Рок-Хилл в Южной Каролине и на складе FedEx в Индианаполисе, штат Индиана», — сказал Байден.

Флаги США будут приспущены до вечера 30 мая над Белым домом, всеми государственными зданиями и территориями, посольствами, военными базами и кораблями.

Также Байден призвал Конгресс немедленно принять меры, чтобы остановить «эпидемию насилия с применением огнестрельного оружия в Америке».