Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 мая
USD ЦБ: 73,47 (+0,08) Инвестиции, 26 мая, 13:43
Курс евро на 27 мая
EUR ЦБ: 89,94 (-0,02) Инвестиции, 26 мая, 13:43
Пыльца, пыль и аллергия: как работают домашние очистители воздуха РБК и Dyson, 03:43 В ОНК сообщили о «постковидном синдроме» у экс-губернатора Фургала Политика, 03:42 Борт МЧС с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел из Каира Общество, 03:34 Байден распорядился приспустить флаги в память о погибших в Калифорнии Общество, 03:12 Ученые оценили опасность найденного в Индии «желтого грибка» для россиян Общество, 03:10 Эмери отреагировал на победу своего клуба в финале Лиге Европы Спорт, 03:03 СМИ узнали о надежде Москвы на «локальное потепление» с США Политика, 02:57 В Пентагоне отказались назвать Россию «врагом» Политика, 02:30 Малкин обошел легенду Канады по очкам в плей-офф НХЛ Спорт, 02:24 Традиции любви: как проявлять заботу и научить этому детей РБК Стиль и Victory Park, 02:20 Видеообзор финала Лиги Европы «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» Спорт, 02:15 В Греции опровергли получение сообщений об угрозе рейсу Ryanair Политика, 01:54 Какие космические явления и объекты можно увидеть с территории России РБК и ПСБ, 01:41 Роскомнадзор назвал штрафы достаточной мерой воздействия на Google Технологии и медиа, 01:33
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Общество ,  
0 

Байден распорядился приспустить флаги в память о погибших в Калифорнии

Президент США Джо Байден распорядился приспустить флаги над правительственными зданиями в стране и за рубежом в память о восьми погибших в результате стрельбы в калифорнийском городе Сан-Хосе. Об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении главы государства.

«Мой священный долг в очередной раз отдать приказ приспустить флаги всего через несколько недель после того, как это было сделано из-за стрельбы в спа-салонах в Атланте и ее окрестностях, в продуктовом магазине в Боулдере в Колорадо, в доме в городе Рок-Хилл в Южной Каролине и на складе FedEx в Индианаполисе, штат Индиана», — сказал Байден.

Флаги США будут приспущены до вечера 30 мая над Белым домом, всеми государственными зданиями и территориями, посольствами, военными базами и кораблями.

Байден заявил об «эпидемии вооруженного насилия» в США
Общество
Фото:Joe Raedle / Getty Images

Также Байден призвал Конгресс немедленно принять меры, чтобы остановить «эпидемию насилия с применением огнестрельного оружия в Америке».

Стрельба в Сан-Хосе произошла 26 мая рядом с центром, где проводится техобслуживание общественного транспорта. В результате погибли восемь человек. По данным местной полиции, нападавший тоже мертв.

В начале апреля Байден уже говорил об эпидемии вооруженного насилия в стране. Тогда он предлагал запретить свободную продажу комплектующих для оружия, усложнить покупку стабилизаторов для пистолетов, увеличивающих точность стрельбы, а также позволить судам изымать оружие у отдельных граждан по запросу их родственников или других лиц.

Читайте на РБК Pro
Первые триллионеры: кто дышит в спину Илону Маску и Джеффу Безосу Как Airbnb нашел новый источник дохода в мире без туризма Почему стало не модно быть руководителем Увольнением не отделаетесь: за что финансовому директору грозит тюрьма
Джо Байден США флаги Калифорния стрельба
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Байден заявил об «эпидемии вооруженного насилия» в США
Общество
В США открыли стрельбу на акции памяти Джорджа Флойда
Общество
В США во время стрельбы в Огайо погибли три человека
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter