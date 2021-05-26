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Общество ,  
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Неизвестный застрелил восемь человек в Калифорнии

Фото: Peter DaSilva / Reuters
Фото: Peter DaSilva / Reuters

В калифорнийском городе Сан-Хосе восемь человек погибли в результате стрельбы рядом с центром, где проводится техобслуживание общественного транспорта. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на полицию.

Полиция отметила, что среди погибших есть сотрудники центра управления транспортом. В Twitter местный департамент полиции указал, что нападавший тоже мертв.

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Фото:Christian Monterrosa / AP

Инцидент произошел в 6:30 по местному времени (16:30 мск). Сотрудников близлежащих предприятий эвакуировали. Из-за случившегося временно приостановлено движение рельсового транспорта. Его возобновят в 12:00 по местному времени (22:00 мск).

В начале апреля президент США Джо Байден заявил об эпидемии вооруженного насилия в стране. Он предложил запретить свободную продажу комплектующих для оружия, усложнить покупку стабилизаторов для пистолетов, увеличивающих точность стрельбы, а также позволить судам изымать оружие у отдельных граждан по запросу их родственников или других лиц.

Калифорния стрельба погибшие
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