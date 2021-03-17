В США при стрельбе в трех спа-салонах погибли семь человек

В полиции пока не установили связь между убийствами. Нападавший на один из спа-салонов задержан

Фото: Brynn Anderson / AP

Семь человек погибли, двое пострадали при стрельбе в трех спа-салонах в американском штате Джорджия. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает CNN.

Первое убийство произошло в спа-салоне в округе Чероки. Там неизвестный вошел в заведение, после чего открыл огонь. В результате нападения три человека погибли, еще двое получили ранения, в полиции не уточнили были ли они работниками или посетителями спа-салона.

Два других инцидента произошли в Атланте, в расположенных рядом спа-салонах Gold Spa и Aroma Therapy Spa. Согласно данным полиции, при стрельбе в первом спа-салоне погибли три женщины, во втором — одна. CNN отмечает, что убитые были азиатского происхождения.

В полиции телеканалу сообщили, что связь между убийствами пока не установлена.