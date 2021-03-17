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В США при стрельбе в трех спа-салонах погибли семь человек

В полиции пока не установили связь между убийствами. Нападавший на один из спа-салонов задержан
Фото: Brynn Anderson / AP
Фото: Brynn Anderson / AP

Семь человек погибли, двое пострадали при стрельбе в трех спа-салонах в американском штате Джорджия. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает CNN.

Первое убийство произошло в спа-салоне в округе Чероки. Там неизвестный вошел в заведение, после чего открыл огонь. В результате нападения три человека погибли, еще двое получили ранения, в полиции не уточнили были ли они работниками или посетителями спа-салона.

В Чикаго более десяти человек пострадали из-за стрельбы на вечеринке
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Обращение полицейских к СМИ с места преступления

Два других инцидента произошли в Атланте, в расположенных рядом спа-салонах Gold Spa и Aroma Therapy Spa. Согласно данным полиции, при стрельбе в первом спа-салоне погибли три женщины, во втором — одна. CNN отмечает, что убитые были азиатского происхождения.

В полиции телеканалу сообщили, что связь между убийствами пока не установлена.

Позднее телеканал Fox5 сообщил, что подозреваемый в убийстве в округе Чероки был задержан. Им оказался 21-летний Роберт Аарон Лонг из Вудстока.

Ранее американски СМИ писали, что в результате стрельбы на вечеринке в Чикаго погибли два человека, как минимум еще 13 пострадали. По данным полиции, пострадавшим от 20 до 44 лет. Все они госпитализированы в тяжелом или критическом состоянии. На месте происшествия были найдены четыре пистолета.

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Роман Котерев
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