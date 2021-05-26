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Протесты в Белоруссии ,  
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Тихановская сообщила о подготовке к новой фазе протестов в Белоруссии

Фото: Евгений Малолетка / AP
Фото: Евгений Малолетка / AP

Оппозиция начала подготовку новых протестов в Белоруссии. Об этом сообщила в своем YouTube-канале бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.

«Ждать больше нечего — террор нужно остановить раз и навсегда. Мы начинаем готовиться к новой активной фазе протеста», — сказано в обращении.

Тихановская сообщила, что ее офис, Координационный совет оппозиции Белоруссии, штаб Валерия Цепкало и другие протестные объединения едины в оценке противоправных действий «нелегитимного» режима.

Тихановская потребовала международного расследования посадки Ryanair
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Светлана Тихановская

Заявление было сделано на фоне нового обострения отношений Минска со странами ЕС из-за инцидента с бортом Ryanair 23 мая. Тогда летевший в Вильнюс из Афин самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за ложного сообщения о бомбе. По прилете был задержан и позднее арестован экс-главред оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка. В Белоруссии Протасевич обвиняется в нескольких уголовных делах, связанных с организациями протестов.

Светлана Тихановская тогда потребовала международного расследования экстренной посадки Ryanair. «То, что произошло, нарушает международные правила авиаперевозок и ставит под угрозу всех пассажиров, пролетающих над территорией Беларуси», — сказала она. Тихановская также сообщила о намерении призвать страны Европы усилить санкции против тех, кто организовывал и участвовал в произошедшем, «и против пособников режима».

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Фото: ТАСС

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Ранее лидер белорусской оппозиции также призывала исключить Белоруссию из Международной организации гражданской авиации (ICAO). По ее словам, «белорусские власти поставили под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации «ради расправы» над журналистом».

Протесты оппозиции начались в Белоруссии после прошедших 9 августа прошлого года президентских выборов, когда ЦИК объявила о победе Александра Лукашенко (80,1% голосов) над Светланой Тихановской (10,1%). Не согласные с итогами голосования вышли на улицы с требованием провести перевыборы. Протесты переросли в столкновения с силовиками и массовые задержания. Позже Тихановская, как и многие лидеры оппозиции, была вынуждена уехать из страны.

Светлана Тихановская протесты Белоруссия самолет
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