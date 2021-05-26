Тихановская сообщила о подготовке к новой фазе протестов в Белоруссии

Фото: Евгений Малолетка / AP

Оппозиция начала подготовку новых протестов в Белоруссии. Об этом сообщила в своем YouTube-канале бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.

«Ждать больше нечего — террор нужно остановить раз и навсегда. Мы начинаем готовиться к новой активной фазе протеста», — сказано в обращении.

Тихановская сообщила, что ее офис, Координационный совет оппозиции Белоруссии, штаб Валерия Цепкало и другие протестные объединения едины в оценке противоправных действий «нелегитимного» режима.

Заявление было сделано на фоне нового обострения отношений Минска со странами ЕС из-за инцидента с бортом Ryanair 23 мая. Тогда летевший в Вильнюс из Афин самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за ложного сообщения о бомбе. По прилете был задержан и позднее арестован экс-главред оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка. В Белоруссии Протасевич обвиняется в нескольких уголовных делах, связанных с организациями протестов.