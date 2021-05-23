Тихановская призвала исключить Белоруссию из ICAO

Светлана Тихановская (Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Reuters)

Экс-кандидат в президенты Белоруссии и лидер оппозиции Светлана Тихановская призвала авиакомпанию Ryanair и Международную организацию гражданской авиации (ICAO) расследовать инцидент с посадкой самолета в Минске, на борту которого находился основатель NEXTA Роман Протасевич. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Мы уже сообщили в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации, потребовав начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO», — написала Тихановская.

Самолет был посажен только для того, чтобы задержать Протасевича, считает Тихановская. По ее словам, «белорусские власти поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором самых крупных белорусских независимых Telegram-каналов».

«За это сейчас в Беларуси Роману может угрожать смертная казнь», — отметила Тихановская.