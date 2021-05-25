Юристы оценили законность обязательной вакцинации от COVID-19 в Якутии

С таким мнением согласен управляющий партнер Capital Legal Services Владислав Забродин, который сообщил РБК, что «принятие подобных законов не просто противоречит действующему законодательству, но еще и играет негативную роль в поддержке самой идеи прививки». Он полагает, что подобные действия якутских властей еще раз подтвердили уровень правового нигилизма в России. Чиновникам необходимо убеждать граждан, предлагать дополнительные аргументы и давать возможность принимать обоснованно решение.

«Что касается недопуска на работу и штрафа, то они находятся в явном противоречии с федеральным законодательством и их будет достаточно легко оспорить», — сказал юрист.

В качестве примера Забродин привел разъяснения заместителя федерального министра труда Елены Мухтияровой от марта 2021 года, в которых та подтвердила отсутствие права отстранить или принудить к работе человека, отказавшегося от вакцинации. Однако она уточнила, что при опасных эпидемических показаниях и угрозах эпидемии Роспотребнадзор имеет право объявить обязательную вакцинацию отдельных групп граждан, в противном случае они могут быть отстранены от работы на период объявленной эпидемии.

«Соответственно, решение все равно добровольное, отстранение от работы возможно лишь при объявлении эпидемии, штраф для работодателей за отказ сотрудника от вакцинации незаконен», — подытожил юрист.

«Отстранение граждан, не имеющих прививок против коронавирусной инфекции, от работы возможно только при наличии мотивированных постановлений главных государственных санитарных врачей субъектов», — уточнил РБК управляющий партнер юридической фирмы «Надмитов, Иванов и партнеры» Александр Надмитов.

Юрист добавил, что так как в Якутии главный государственный санитарный врач вынес постановление об обязательной вакцинации, работодатель имеет право не допускать к работе человека, отказавшегося от прививки. По его словам, установление штрафа за подобные нарушения также входит в полномочия главного санитарного врача.

Днем 25 мая главный санитарный врач Республики Саха Маргарита Игнатьева выпустила постановление, согласно которому в регионе вводится обязательная вакцинация населения от COVID-19. Работодателям, которые не обеспечат обязательную вакцинацию сотрудников, грозит штраф 200 тыс. руб.

В соответствии с постановлением в Якутии должно быть привито не менее 70% взрослого населения. Действия документа распространяются не только на государственные и бюджетные организации, но и индивидуальных предпринимателей и федеральные организации, работающие на территории региона.

Девятнадцатого мая зампред Совбеза Дмитрий Медведев высказался о введении обязательной вакцинации «в интересах государства». «Здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности», — заявил он.



В Роспотребнадзоре в конце февраля сообщили, что не существует законных оснований для отстранения от работы в связи с отказом от вакцинации. В ведомстве также отметили, что у главных санитарных врачей регионов есть полномочия выносить постановления о проведении профилактических прививок разным категориям граждан в зависимости от эпидемиологической обстановки.