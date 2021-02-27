Роспотребнадзор разъяснил вопрос об обязательной вакцинации учителей
Отказ прививаться от коронавируса не должен повлечь никаких санкций, поскольку вакцинация в России носит добровольный характер. Ранее с вопросом прояснить правовые нестыковки обратились представители Минпросвещения и профсоюза
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Вакцинация от COVID-19 в России является добровольной для всех граждан, в том числе и для учителей. Поэтому никаких правовых оснований для отстранения от работы в связи с отказом прививаться нет. Об этом заявили в Роспотребнадзоре, сообщает «Коммерсант».
До этого замминистра просвещения Виктор Басюк и председатель Общероссийского профсоюз образования Галина Меркулова обратились в Минтруд за разъяснениями по вопросам обязательности вакцинации учителей.
Авторы запроса указали, что во многих регионах России вакцинация проводится «при отсутствии необходимых правовых разъяснений и медицинских консультаций», из-за чего в педагогических коллективах выросла «социальная напряженность».
В феврале преподаватели Байкальского колледжа туризма и сервиса в Бурятии жаловались, что руководство учебного заведения пригрозило не допустить к работе тех, кто не поставил себе вакцину от коронавируса. В Новокузнецке власти распорядились провести обязательную прививочную кампанию в соответствии с календарем профилактических прививок.
«В настоящее время юридических оснований для отстранения от работы в связи с отказом от вакцинации против новой коронавирусной инфекции не имеется», — заявили в Роспотребнадзоре «Коммерсанту». Однако в ведомстве уточнили, что у главных санитарных врачей регионов есть полномочия выносить постановления о проведении профилактических прививок разным категориям граждан в зависимости от эпидемической обстановки.
«Только при наличии таких постановлений отказ от вакцинации по эпидемическим показаниям может повлечь отстранение от работы», — пояснили в Роспотребнадзоре, добавив, что пока что в стране не принималось подобных решений.
В ведомстве подчеркнули, что добровольный характер вакцинации в России распространяется на все категории граждан, в том числе и на те, которые правительством отнесены к так называемому приоритету первого уровня — врачам, учителям, соцработникам, пенсионерам, жителям городов-миллионников.
Вакцинация от коронавирусной инфекции началась в России в декабре 2020 года. В первую волну прививочной кампании попали врачи, учителя и соцработники. Позже к ним присоединились сотрудники правоохранительных органов и транспорта. По мере поступления препаратов от COVID-19 число категорий граждан для вакцинации увеличивалось. С 18 января в стране стартовала массовая прививочная кампания для всех граждан от 18 до 60 лет, чуть позже к ней подключили и пожилых людей.
Еще в сентябре 2020 года в Минпросвещении исключили принудительную вакцинацию для работников школьного образования. «Никто добровольно-принудительно никаких коронавирусных и других прививок не делает. Это дело каждого конкретного человека», — заявлял глава департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Евгений Семченко.
Спустя месяц в Минобрнауки заявили, что вакцинация является медицинским вмешательством и регулируется законом «Об основах охраны здоровья граждан», поэтому от нее можно отказаться. Однако в ведомстве отметили, что студенты и работники вузов отнесены к группе риска, поэтому делать прививки им все же рекомендуется.
Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом