Роспотребнадзор разъяснил вопрос об обязательной вакцинации учителей

Отказ прививаться от коронавируса не должен повлечь никаких санкций, поскольку вакцинация в России носит добровольный характер. Ранее с вопросом прояснить правовые нестыковки обратились представители Минпросвещения и профсоюза

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Вакцинация от COVID-19 в России является добровольной для всех граждан, в том числе и для учителей. Поэтому никаких правовых оснований для отстранения от работы в связи с отказом прививаться нет. Об этом заявили в Роспотребнадзоре, сообщает «Коммерсант».

До этого замминистра просвещения Виктор Басюк и председатель Общероссийского профсоюз образования Галина Меркулова обратились в Минтруд за разъяснениями по вопросам обязательности вакцинации учителей.

Авторы запроса указали, что во многих регионах России вакцинация проводится «при отсутствии необходимых правовых разъяснений и медицинских консультаций», из-за чего в педагогических коллективах выросла «социальная напряженность».

В феврале преподаватели Байкальского колледжа туризма и сервиса в Бурятии жаловались, что руководство учебного заведения пригрозило не допустить к работе тех, кто не поставил себе вакцину от коронавируса. В Новокузнецке власти распорядились провести обязательную прививочную кампанию в соответствии с календарем профилактических прививок.