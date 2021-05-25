В Генпрокуратуре предоставят защиту задержанной в Белоруссии Софье Сапеге

Софья Сапега (Фото: Reuters)

Россия готова защищать задержанную в Белоруссии Софью Сапегу, если будут нарушаться ее права. Об этом сообщил первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман, передает ТАСС.

Буксману задали вопрос, готовы ли российские прокуроры подключиться к защите прав Сапеги.

«Естественно, если речь идет о российской гражданке, то, где бы ни посягали на ее права, везде государство будет защищать права российского гражданина», — ответил замгенпрокурора.

23-лентяя Софья Сапега была задержана в Минске вместе с экс-главредом белорусского Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске.

Российские дипломаты обратились в МИД Белоруссии и уточнили, что девушка является гражданкой России. У Сапеги нет второго, белорусского, гражданства — только вид на жительство, рассказал РБК руководитель отдела коммуникации и развития Европейского гуманитарного университета (где учится Сапега) Максим Милта.