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В Генпрокуратуре предоставят защиту задержанной в Белоруссии Софье Сапеге

Софья Сапега
Софья Сапега (Фото: Reuters)

Россия готова защищать задержанную в Белоруссии Софью Сапегу, если будут нарушаться ее права. Об этом сообщил первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман, передает ТАСС.

Буксману задали вопрос, готовы ли российские прокуроры подключиться к защите прав Сапеги.

«Естественно, если речь идет о российской гражданке, то, где бы ни посягали на ее права, везде государство будет защищать права российского гражданина», — ответил замгенпрокурора.

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Софья Сапега


23-лентяя Софья Сапега была задержана в Минске вместе с экс-главредом белорусского Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске.

Российские дипломаты обратились в МИД Белоруссии и уточнили, что девушка является гражданкой России. У Сапеги нет второго, белорусского, гражданства — только вид на жительство, рассказал РБК руководитель отдела коммуникации и развития Европейского гуманитарного университета (где учится Сапега) Максим Милта.

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Роман Протасевич

Против основателей NEXTA Протасевича и Степана Путило возбуждено уголовное дело по статье об организации массовых беспорядков, КГБ страны внес их в список террористов. В октябре прошлого года белорусский суд признал Telegram-канал NEXTA Live экстремистским.

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