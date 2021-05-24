Посольство сообщило о проверке данных о задержании россиянки в Минске

Софья Сапега (Фото: sapega_sofia_ / Instagram)

Посольство России в Белоруссии проверяет сообщения СМИ о задержании в Минске россиянки. Об этом сообщается на странице дипломатического представительства в социальной сети Facebook.

«Находимся в контакте с белорусскими правоохранителями», — говорится в сообщении.

23 мая летевший из Афин в Вильнюс самолет лоукостера Ryanair, на борту которого находился сооснователь оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, был направлен в аэропорт Минска. Журналиста задержали.

В Белоруссии против него и соснователя NEXTA Степана Путило возбуждено уголовное дело об организации массовых беспорядков (Telegram-канал освещал протесты в стране после президентских выборов). Комитет государственной безопасности (КГБ) республики внес журналистов в список террористов, а суд признал NEXTA экстремистским.