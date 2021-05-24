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Протесты в Белоруссии ,  
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Посольство сообщило о проверке данных о задержании россиянки в Минске

Софья Сапега
Софья Сапега (Фото: sapega_sofia_ / Instagram)

Посольство России в Белоруссии проверяет сообщения СМИ о задержании в Минске россиянки. Об этом сообщается на странице дипломатического представительства в социальной сети Facebook.

«Находимся в контакте с белорусскими правоохранителями», — говорится в сообщении.

23 мая летевший из Афин в Вильнюс самолет лоукостера Ryanair, на борту которого находился сооснователь оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, был направлен в аэропорт Минска. Журналиста задержали.

В Белоруссии против него и соснователя NEXTA Степана Путило возбуждено уголовное дело об организации массовых беспорядков (Telegram-канал освещал протесты в стране после президентских выборов). Комитет государственной безопасности (КГБ) республики внес журналистов в список террористов, а суд признал NEXTA экстремистским.

Задержание в Минске экс-главреда NEXTA. Что важно знать
Политика
Роман Протасевич

Вместе с Протасевичем, по данным правозащитного центра «Весна», была задержана его девушка, которая летела тем же рейсом. По данным Би-би-си, речь может идти о 23-летней россиянке Софье Сапеге, она студентка Европейского государственного университета в Вильнюсе. Там подтвердили РБК задержание гражданки России.

Власти Белоруссии настаивают, что экипаж сам запросил посадку из-за сигнала о минировании лайнера. Однако в Ryanair заявили, что об угрозе взрыва на борту сообщили белорусские власти.

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В Евросоюзе расценили инцидент как угон самолета. Глава Ryanair Майкл О’Лири назвал происшедшее «угоном, <...> пиратством, поддерживаемым государством». Европейские страны и США потребовали начать расследование и пригрозили Минску новыми санкциями.

Против основателей NEXTA Протасевича и Степана Путило возбуждено уголовное дело по статье об организации массовых беспорядков, КГБ страны внес их в список террористов. Протасевич в сентябре объявил, что уходит из проекта. В октябре прошлого года белорусский суд признал Telegram-канал NEXTA Live, который освещает протесты в республике, и его логотип экстремистскими.

Ryanair самолет вынужденная посадка гражданка России посольство
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