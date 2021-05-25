Минздрав назвал способ переломить ситуацию с COVID-19 в России

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Ситуацию с распространением коронавируса в России возможно переломить только по достижении коллективного иммунитета, которому способствует вакцинация. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает «РИА Новости».

«Ситуация с заболеваемостью в регионах нашей страны остается напряженной, кардинально переломить ее может только достижение необходимого коллективного иммунитета, эта задача может быть решена только через вакцинацию», — сказал он.

Мурашко добавил, что медицинские работники должны самостоятельно подавать людям пример ответственного отношения к здоровью.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию поставил задачу сформировать коллективный иммунитет россиян к осени. «Возможность сделать прививку должна быть повсеместной, что позволит к осени сформировать так называемый коллективный иммунитет», — сказал он.