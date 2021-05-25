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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав назвал способ переломить ситуацию с COVID-19 в России

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Ситуацию с распространением коронавируса в России возможно переломить только по достижении коллективного иммунитета, которому способствует вакцинация. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает «РИА Новости».

«Ситуация с заболеваемостью в регионах нашей страны остается напряженной, кардинально переломить ее может только достижение необходимого коллективного иммунитета, эта задача может быть решена только через вакцинацию», — сказал он.

Мурашко добавил, что медицинские работники должны самостоятельно подавать людям пример ответственного отношения к здоровью.

В Минздраве назвали ключевой фактор для коллективного иммунитета к COVID
Общество
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Ранее президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию поставил задачу сформировать коллективный иммунитет россиян к осени. «Возможность сделать прививку должна быть повсеместной, что позволит к осени сформировать так называемый коллективный иммунитет», — сказал он.

В начале мая в Роспотребнадзоре заявляли, что для улучшения ситуации с COVID-19 в России необходимо, чтобы популяционный иммунитет составлял не менее 60–70%. Позже Мурашко также говорил, что коллективный иммунитет сформируется, если будут привиты 60% взрослого населения. По его словам, это около 68–69 млн россиян.

Согласно подсчетам РБК, к середине мая число россиян, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, достигло почти 14 млн человек.

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На 24 мая суточный прирост заболеваемости коронавирусом в России составил 8,4 тыс. человек. Всего с начала пандемии в стране выявлено более 5 млн случаев заражения.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Минздрав иммунитет коронавирус Михаил Мурашко
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