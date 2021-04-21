Путин поставил задачу сформировать коллективный иммунитет россиян к осени

Фото: Андрей Любимов / РБК

Благодаря массовой вакцинации к осени у населения России должен сформироваться коллективный иммунитет. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время оглашения послания Федеральному собранию, трансляцию ведет РБК.

«Возможность сделать прививку должна быть повсеместной, что позволит к осени сформировать так называемый коллективный иммунитет. <...> Еще раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России: сделайте прививку», — сказал Путин.

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