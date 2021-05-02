В Роспотребнадзоре назвали условие для завершения пандемии COVID-19

Победить коронавирус COVID-19 удастся только тогда, когда популяционный иммунитет к вирусу будет составлять 60-70%. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает «РИА Новости».

«Для улучшения эпидситуации необходимо, чтобы популяционный иммунитет составлял не менее 60-70%. Мы не приблизимся к нулевым показателям заболеваемости, пока не будет сформирована иммунная прослойка», — сказала она.

По ее словам, тем, кто еще не сделал прививку против коронавируса, самое время сделать это сейчас.

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