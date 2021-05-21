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Общество ,  
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В Минздраве назвали ключевой фактор для коллективного иммунитета к COVID

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Доверие людей к вакцине и системе вакцинации в стране является ключевым в достижении популяционного иммунитета. Об этом на форуме «Новое Знание» сообщил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев, передает «РИА Новости».

«Мы твердо стоим на позиции того, что иммунизация должна быть добровольной. Ключевым в достижении популяционного иммунитета является доверие каждого пациента к вакцине и системе вакцинации», — сказал он.

Замминистра здравоохранения Олег Салагай также подтвердил необходимость добровольной вакцинации. По его словам, вакцинация — это то, в отношении чего человеку самому нужно принимать решение. «Нам очень важно убедить человека, мотивировать его, достучаться до его сердца, убедив, что вакцина очень важна не только с точки зрения защиты своего здоровья, но и с точки зрения защиты здоровья своих близких», — добавил он (цитата по ТАСС).

Мурашко оценил сроки достижения коллективного иммунитета от COVID
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В начале мая в Роспотребнадзоре заявляли, что для улучшения ситуации с COVID-19 в России необходимо, чтобы популяционный иммунитет составлял не менее 60–70%. Позже министр здравоохранения России Михаил Мурашко подтвердил, что коллективный иммунитет сформируется, если будут привиты 60% взрослого населения.

Согласно подсчетам РБК, к середине мая число россиян, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, достигло 13,9 млн.

На 21 мая суточный прирост заболеваемости коронавирусом в России составил 8,9 тыс. человек, еще 389 умерли. Всего с начала пандемии в стране выявлено 4,9 млн случаев заражения, а погибли 117 тыс. человек.

Как в России развивается эпидемия коронавируса
Динамика ежедневно выявляемых новых случаев заражения и регистрация летальных случаев
К началу мая ежедневный объем тестирования на вирус достиг 200 тыс. тестов в сутки, к концу мая – 300 тыс. тестов в сутки. К зиме объемы тестирования стали достигать 500 тыс. в сутки. Увеличение числа тестов привело к росту числа диагностированных носителей вируса
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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