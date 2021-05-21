В Минздраве назвали ключевой фактор для коллективного иммунитета к COVID

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Доверие людей к вакцине и системе вакцинации в стране является ключевым в достижении популяционного иммунитета. Об этом на форуме «Новое Знание» сообщил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев, передает «РИА Новости».

«Мы твердо стоим на позиции того, что иммунизация должна быть добровольной. Ключевым в достижении популяционного иммунитета является доверие каждого пациента к вакцине и системе вакцинации», — сказал он.

Замминистра здравоохранения Олег Салагай также подтвердил необходимость добровольной вакцинации. По его словам, вакцинация — это то, в отношении чего человеку самому нужно принимать решение. «Нам очень важно убедить человека, мотивировать его, достучаться до его сердца, убедив, что вакцина очень важна не только с точки зрения защиты своего здоровья, но и с точки зрения защиты здоровья своих близких», — добавил он (цитата по ТАСС).

В начале мая в Роспотребнадзоре заявляли, что для улучшения ситуации с COVID-19 в России необходимо, чтобы популяционный иммунитет составлял не менее 60–70%. Позже министр здравоохранения России Михаил Мурашко подтвердил, что коллективный иммунитет сформируется, если будут привиты 60% взрослого населения.