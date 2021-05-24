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Политика ,  
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Патрушев провел переговоры с советником президента США Салливаном

Николай Патрушев (в центре) и Джейк Салливан (справа) во время встречи
Николай Патрушев (в центре) и Джейк Салливан (справа) во время встречи (Фото: scrf.gov.ru)

Консультации по линии советов безопасности провели секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан на встрече в Женеве. Об этом сообщается на сайте Совбеза России.

«Н. Патрушев и Дж. Салливан провели российско-американские консультации по линии советов безопасности, ставшие логическим продолжением переговоров, состоявшихся 19 мая между С. Лавровым и Э. Блинкеном», — сказано в сообщении.

По информации российской стороны, переговоры прошли в конструктивном ключе. Обсуждался широкий круг тем, в том числе проблемы стратегической стабильности. «Выражена уверенность в том, что по ряду направлений могут быть выработаны взаимоприемлемые решения», — отмечается в сообщении.

Стороны также пришли к обоюдному согласию, что нормализация российско-американских отношений отвечает интересам двух стран и способствовала бы стабилизации в мире.

Уточняется, что встреча стала одним из этапов планируемого российско-американского саммита с участием президентов двух стран.

Блинкен оценил переговоры с Лавровым в Рейкьявике
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Эрик&nbsp;Блинкен и Сергей&nbsp;Лавров&nbsp;во время&nbsp;встречи Арктического совета в Рейкьявике

20 мая в Рейкьявике состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Глава российского МИДа сообщил, что они договорились «начать диалог, рассматривая все факторы, влияющие на стратегическую стабильность».

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Блинкен отметил, что встреча прошла «с целью проверить предложение о более стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой». Позже он также назвал переговоры конструктивными, отметив, что стабильные и предсказуемые отношения были бы полезными для двух стран.

В апреле Байден выступил с предложением к Путину встретиться на нейтральной территории. Несколько стран, в том числе Австрия и Чехия, предложили принять лидеров России и США. Информацию о конкретных датах встречи лидеров еще не подтвердила ни одна из сторон. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин учтет итоги переговоров представителей дипломатических ведомств при принятии решения о встрече с Байденом.

Николай Патрушев Джо Байден встреча переговоры
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