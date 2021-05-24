Патрушев провел переговоры с советником президента США Салливаном

Николай Патрушев (в центре) и Джейк Салливан (справа) во время встречи (Фото: scrf.gov.ru)

Консультации по линии советов безопасности провели секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан на встрече в Женеве. Об этом сообщается на сайте Совбеза России.

«Н. Патрушев и Дж. Салливан провели российско-американские консультации по линии советов безопасности, ставшие логическим продолжением переговоров, состоявшихся 19 мая между С. Лавровым и Э. Блинкеном», — сказано в сообщении.

По информации российской стороны, переговоры прошли в конструктивном ключе. Обсуждался широкий круг тем, в том числе проблемы стратегической стабильности. «Выражена уверенность в том, что по ряду направлений могут быть выработаны взаимоприемлемые решения», — отмечается в сообщении.

Стороны также пришли к обоюдному согласию, что нормализация российско-американских отношений отвечает интересам двух стран и способствовала бы стабилизации в мире.

Уточняется, что встреча стала одним из этапов планируемого российско-американского саммита с участием президентов двух стран.