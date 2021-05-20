Блинкен объяснил, зачем встретился с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, чтобы «проверить предложение» о более стабильных отношениях между странами. Об этом он написал в Twitter.

«Сегодня встретился с министром иностранных дел [Сергеем] Лавровым с целью проверить предложение о более стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой», — сообщил Блинкен в Twitter. Глава Госдепартамент подтвердил готовность США ответить на действия России в отношении Украины, оппозиционера Алексея Навального и Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), которое включено Минюстом России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс сообщил в Twitter, что госсекретарь говорил с Лавровым о приверженности Вашингтона потенциальному сотрудничеству с Москвой в разных сферах, в том числе в Арктике, несмотря на намерение Соединенных Штатов продолжить привлекать российскую сторону к ответу за действия, наносящие ущерб как самим США, так и их союзникам.

Лавров и Блинкен встретились «на полях» министерской встречи Арктического совета в Рейкьявике 19 мая. Глава российского МИД заявил, что в ходе встречи с госсекретарем «подтвердили наше предложение начать диалог, рассматривая все факторы, влияющие на стратегическую стабильность: ядерные, неядерные, наступательные, оборонительные».