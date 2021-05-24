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Политика ,  
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Блинкен оценил переговоры с Лавровым в Рейкьявике

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал конструктивными переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, состоявшиеся ранее в Исландии. Об этом он заявил в эфире CNN.

«Я считаю, у нас был конструктивный и очень деловой разговор на протяжении почти двух часов. <...> Я повторил министру иностранных дел Лаврову то, что президент [США Джо] Байден говорил президенту [России Владимиру] Путину: мы бы предпочли более стабильные и предсказуемые отношения с Россией», — сказал Блинкен.

По его словам, такие отношения были бы полезны и Вашингтону, и Москве. Госсекретарь указал, что есть вопросы, находящиеся в сфере взаимных интересов обеих стран. В частности, это ситуация в Афганистане, стратегическая стабильность, соглашения по контролю над вооружениями и борьба с изменениями климата.

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При этом Блинкен отметил, что выбор дальнейшего курса в отношениях России и США зависит от Москвы. Он добавил, что в случае агрессивных действий со стороны России Соединенные Штаты ответят, чтобы защитить свои интересы.

Лавров и Блинкен встретились в Рейкьявике 19 мая. Российский министр сообщил, что на переговорах они договорились «начать диалог, рассматривая все факторы, влияющие на стратегическую стабильность». Также стороны условились о сотрудничестве по региональным конфликтам, где интересы Москвы и Вашингтона совпадают.

Блинкен в свою очередь отметил, что встреча прошла «с целью проверить предложение о более стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой». Представитель США во время встречи выразил озабоченность «по поводу продолжающегося развертывания российских военных на Украине и вблизи нее, <...> здоровья Алексея Навального и репрессий против оппозиционных организаций», указали в Госдепартаменте.

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