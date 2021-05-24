Блинкен оценил переговоры с Лавровым в Рейкьявике

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал конструктивными переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, состоявшиеся ранее в Исландии. Об этом он заявил в эфире CNN.

«Я считаю, у нас был конструктивный и очень деловой разговор на протяжении почти двух часов. <...> Я повторил министру иностранных дел Лаврову то, что президент [США Джо] Байден говорил президенту [России Владимиру] Путину: мы бы предпочли более стабильные и предсказуемые отношения с Россией», — сказал Блинкен.

По его словам, такие отношения были бы полезны и Вашингтону, и Москве. Госсекретарь указал, что есть вопросы, находящиеся в сфере взаимных интересов обеих стран. В частности, это ситуация в Афганистане, стратегическая стабильность, соглашения по контролю над вооружениями и борьба с изменениями климата.

При этом Блинкен отметил, что выбор дальнейшего курса в отношениях России и США зависит от Москвы. Он добавил, что в случае агрессивных действий со стороны России Соединенные Штаты ответят, чтобы защитить свои интересы.