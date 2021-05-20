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Политика ,  
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Лавров заявил о готовности к диалогу с США по стратегической стабильности

Россия подтвердила готовность к началу диалога с США по вопросу стратегической стабильности, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает «РИА Новости».

Лавров и Блинкен подготовят предложения для президентов, в том числе по этому вопросу, встреча которых ожидается в ближайшее время. «Это обязанность России и США как крупнейших ядерных держав. И мы сегодня подтвердили наше предложение о том, чтобы начать диалог, рассматривая все факторы, влияющие на стратегическую стабильность: ядерные, неядерные, наступательные, оборонительные», — сказал министр, добавив, что Вашингтон не отказался от этой идеи.

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В феврале Россия и США продлили срок Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) еще на пять лет, до 5 февраля 2026 года. Продлению срока способствовал
телефонный разговор между российским президентом Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом. Это решение обеспечило «сохранение и дальнейшее функционирование стержневого механизма поддержания стратегической стабильности, на строго паритетной основе ограничивающего ракетно-ядерные арсеналы сторон», отметили в МИДе.

В марте Белый дом опубликовал «Промежуточные стратегические наставления по национальной безопасности», в которых говорится о намерении Вашингтона вести диалог с Россией и Китаем по новым вооружениям. «Мы будем вести конструктивный диалог с Россией и Китаем по ряду новых военно-технических событий, влияющих на стратегическую стабильность», — говорилось в документе. При этом Соединенные Штаты не намерены устраивать «дорогостоящую гонку вооружений».

Сергей Лавров Энтони Блинкен встреча
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