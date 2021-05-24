ЕС вызвал посла Белоруссии из-за посадки самолета Ryanair в Минске

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Евросоюз вызвал постоянного представителя Белоруссии при ЕС Александра Михневича из-за инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске. Об этом говорится на сайте Европейской службы внешних связей.

«Посол Михневич был проинформирован о решительном осуждении со стороны институтов ЕС и государств-членов ЕС в связи с актом принуждения, которым белорусские власти поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа», — уточняется в сообщении.

В Евросоюзе считают произошедшее угоном самолета. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила Минску серьезными последствиями. МИД Белоруссии, в свою очередь, осудил «поспешные» и «откровенно воинственные» заявления европейских стран по поводу самолета.

Самолет лоукостера Ryanair летел из Афин в Вильнюс. Среди 123 пассажиров на борту был сооснователь освещавшего протесты в Белоруссии и признанного властями экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Из-за сообщения о заминировании рейса самолет был вынужден сесть в Минске. После посадки его задержали.

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