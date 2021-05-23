Экстренно севший в Минске самолет Ryanair вылетел в Вильнюс

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Рейс Ryanair Афины — Вильнюс, экстренно севший в Минске из-за сообщения о минировании, вылетел из белорусской столицы. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу минского аэропорта.

«Boeing 737-800 Ryanair вылетел из Национального аэропорта Минск в Вильнюс», — уточняется в сообщении.

На борту самолета находился сооснователь и бывший главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Когда борт Протасевича пролетал над республикой, экипаж был вынужден посадить самолет в Минске.

Telegram-канал «Пул первого», близкий к президенту Белоруссии, заявил, что экипаж Ryanair сам попросил власти республики принять самолет. Пресс-служба авиакомпании, в свою очередь, сообщила РБК, что власти Белоруссии уведомили пилотов о потенциальной угрозе безопасности на борту и дали указание совершить посадку в Минске.