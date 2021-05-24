Минск заявил о «поспешности откровенно воинственных заявлений» ЕС

Здание МИД Белоруссии (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Ситуация с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске нагнетается «поспешностью откровенно воинственных заявлений» ряда европейских стран, говорится в заявлении МИД Белоруссии, опубликованном на сайте ведомства.

«Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит ее намеренная политизация, звучат ничем не подтвержденные обвинения, клеятся ярлыки. При этом нет никакого видимого желания в ней объективно разобраться. Вместо этого незамедлительно снова зазвучали лозунги о санкциях», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Там подчеркнули, что действия белорусских властей, несомненно, «полностью соответствовали установленным международным правилам», к соблюдению которых Белоруссия «всегда ответственно подходила и подходит». «Это признается и соответствующими регуляторами в авиационной сфере», — указали в МИДе.

Минск готов гарантировать полную транспарентность и в случае необходимости принять экспертов, «чтобы исключить инсинуации», сообщили в МИДе.

Действия экипажа в ведомстве также считают оправданными. «Вот с этой точки зрения, с точки зрения безопасности, которая была полностью обеспечена совместными усилиями, и нужно прежде всего смотреть на этот инцидент», — призвали дипломаты.