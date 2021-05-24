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Протесты в Белоруссии ,  
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Минск заявил о «поспешности откровенно воинственных заявлений» ЕС

Здание МИД Белоруссии
Здание МИД Белоруссии (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Ситуация с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске нагнетается «поспешностью откровенно воинственных заявлений» ряда европейских стран, говорится в заявлении МИД Белоруссии, опубликованном на сайте ведомства.

«Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит ее намеренная политизация, звучат ничем не подтвержденные обвинения, клеятся ярлыки. При этом нет никакого видимого желания в ней объективно разобраться. Вместо этого незамедлительно снова зазвучали лозунги о санкциях», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Там подчеркнули, что действия белорусских властей, несомненно, «полностью соответствовали установленным международным правилам», к соблюдению которых Белоруссия «всегда ответственно подходила и подходит». «Это признается и соответствующими регуляторами в авиационной сфере», — указали в МИДе.

Минск готов гарантировать полную транспарентность и в случае необходимости принять экспертов, «чтобы исключить инсинуации», сообщили в МИДе.

Действия экипажа в ведомстве также считают оправданными. «Вот с этой точки зрения, с точки зрения безопасности, которая была полностью обеспечена совместными усилиями, и нужно прежде всего смотреть на этот инцидент», — призвали дипломаты.

В Минске попросили дождаться экспертных заключений, а потом уже делать выводы.

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Днем 23 мая в Минске был вынужден сесть самолет лоукостера Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. На его борту находился сооснователь Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, после посадки его задержали. С ним летела его знакомая, гражданка России София Сапега, сообщала Би-би-си. Посольство России сообщило, что проверяет эту информацию.

Власти Белоруссии утверждают, что пилоты сами приняли решение сесть в столице республики из-за сигнала о минировании. По данным Telegram-канала «Пул первого», близкого к белорусскому президенту, экипаж запросил посадку, после чего глава государства Александр Лукашенко приказал «самолет разворачивать и принимать». Однако в пресс-службе Ryanair сообщили РБК, что приземлиться в Минске потребовали власти Белоруссии.

В Евросоюзе расценили инцидент как угон самолета. Белоруссии пригрозили новыми санкциями. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призывы Запада принять меры в отношении соседней страны, заявил, что Россия не будет участвовать в санкционной «гонке наперегонки»: нужен трезвый взгляд на событие.

МИД Белоруссии вынужденная посадка самолет Ryanair
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