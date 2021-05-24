Bloomberg назвал варианты санкций ЕС против Минска из-за посадки самолета

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Reuters)

Лидеры Евросоюза в понедельник обсудят возможные санкции в отношении Белоруссии (в том числе ограничения на поездки и возможный запрет на полеты) в связи с вынужденной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair, на борту которого находился сооснователь освещавшего протесты Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух официальных лиц, знакомых с ситуацией.

По словам одного из собеседников агентства, наиболее простым решением является введение санкций против физических и юридических лиц. Также среди вариантов — приостановка полетов воздушных судов европейских авиакомпаний над белорусской территорией, запрет для самолетов авиакомпании «Белавиа» совершать посадки в аэропортах Евросоюза и прекращение всех транзитных перевозок. Однако это может повлечь за собой увеличение расходов для европейских компаний, указал он. Кроме того, ограничение перелетов может затронуть и обычных белорусов, отмечает Bloomberg.

О том, что лидеры Евросоюза рассмотрят варианты санкционного давления на Минск после инцидента с самолетом Ryanair, сообщает и газета The Financial Times. Среди обсуждаемых мер — запрет на посадку в аэропортах блока для национального авиаперевозчика Белоруссии, объявление воздушного пространства республики небезопасным, а также продление санкций (таких как запрет на въезд и замораживание активов), которые уже применяются в отношении ряда белорусских официальных лиц за нарушение прав человека.

Евросоюз ранее расценил произошедшее как угон самолета. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила Минску последствиями.