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Общество ,  
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Чернышенко назвал сроки запуска кешбэка за уже купленные путевки в лагеря

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Получить возврат до 50% стоимости путевок в детские лагеря, приобретенных до старта программы детского туристического кешбэка, можно будет с 15 июня до конца октября этого года. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ходе совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Программа возврата средств по уже купленным до 25 мая путевкам стартует 15 июня и продлится для удобства граждан до конца октября», — сказал он.

По словам Чернышенко, возврат можно будет оформить на портале госуслуг, где будет подготовлена специальная форма для подачи соответствующего заявления.

До 29 мая Минпросвещения совместно с региональными уполномоченными органами развернет координационные штабы для работы с населением и сбора информации о программе. Вице-премьер добавил, что уже запущено массовое информирование об условиях программы, а также горячие линии для обратной связи с гражданами.

Он также уточнил, что на программу детского туристического кешбэка всего понадобится 12 млрд руб., из которых 5 млрд руб. уже выделены.

Кабмин утвердил правила кешбэка на путевки в детские лагеря
Общество
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Возвращать часть средств за путевки в детские оздоровительные лагеря предложил президент России Владимир Путин 21 апреля во время послания Федеральному собранию. По его словам, детский отдых необходимо сделать максимально доступным.

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После этого вице-президент «Опоры России» Алексей Резников рассказывал «Коммерсанту», что бронирование в сегменте детских путевок остановилось. Председатель совета Союза организаторов детского активного туризма Марина Грицун объяснила это тем, что родители рассчитывают приобрести путевки с кешбэком и ожидают конкретных данных о работе новой программы.

Позже Чернышенко сообщил, что программа детского туристического кешбэка в России будет запущена с 25 мая и продлится до 15 сентября. Ростуризм уточнял, что возмещать будут половину стоимости путевки (но не более 20 тыс. руб.), а ее оплата может производиться только платежной картой «Мир». 20 мая кабмин утвердил правила кешбэка на путевки в детские лагеря, а Мишустин отметил, что нужно также разработать механизм, который позволит вернуть средства купившим путевки до старта программы кешбэка.

Ранее правительство также продлило до конца 2021 года программу туристического кешбэка, по которой отдыхающие могут вернуть до 20% от стоимости тура (максимум — 20 тыс. руб.), если оплатили его картой «Мир», а сама поездка занимает не меньше трех дней.

Дмитрий Чернышенко туризм Кешбэк Дети
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Кабмин утвердил правила кешбэка на путевки в детские лагеря
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Путин указал на проблемы в реализации программы кешбэка за детский отдых
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Чернышенко назвал дату запуска детского туристического кешбэка
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