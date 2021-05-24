Чернышенко назвал сроки запуска кешбэка за уже купленные путевки в лагеря

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Получить возврат до 50% стоимости путевок в детские лагеря, приобретенных до старта программы детского туристического кешбэка, можно будет с 15 июня до конца октября этого года. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ходе совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Программа возврата средств по уже купленным до 25 мая путевкам стартует 15 июня и продлится для удобства граждан до конца октября», — сказал он.

По словам Чернышенко, возврат можно будет оформить на портале госуслуг, где будет подготовлена специальная форма для подачи соответствующего заявления.

До 29 мая Минпросвещения совместно с региональными уполномоченными органами развернет координационные штабы для работы с населением и сбора информации о программе. Вице-премьер добавил, что уже запущено массовое информирование об условиях программы, а также горячие линии для обратной связи с гражданами.

Он также уточнил, что на программу детского туристического кешбэка всего понадобится 12 млрд руб., из которых 5 млрд руб. уже выделены.