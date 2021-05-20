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Кабмин утвердил правила кешбэка на путевки в детские лагеря

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила кешбэка на путевки в детские лагеря, программа будет действовать с 25 мая до 15 сентября включительно. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Согласно условиям программы, россиянам возместят 50% стоимости оплаченных путевок в детские лагеря. Вернуть можно будет до 20 тыс. руб. Эти средства автоматически начислятся на карту «Мир» в течение пяти рабочих дней.

По словам Мишустина, воспользоваться программой смогут свыше 350 тысяч семей. Список регионов-участников программы определит Ростуризм.

Путин указал на проблемы в реализации программы кешбэка за детский отдых
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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Также премьер-министр отметил, что нужно в короткие сроки разработать механизм, позволяющий возместить потраченные средства людям, которые уже приобрели путевки для детей в летний лагерь. В случае необходимости следует представить предложения по увеличению финансирования, добавил он.

Возвращать половину средств за путевки в детские лагеря предложил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 21 апреля. Он указал на необходимость сделать детский отдых максимально доступным.

После этого вице-президент «Опоры России» Алексей Резников сообщил «Коммерсанту», что бронирование в сегменте детских путевок остановилось. Председатель совета Союза организаторов детского активного туризма Марина Грицун объяснила это тем, что родители начали откладывать покупку путевок, рассчитывая приобрести их с кешбэком и ожидая конкретных данных о работе этого механизма.

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