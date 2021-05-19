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Общество ,  
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Путин указал на проблемы в реализации программы кешбэка за детский отдых

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил о проблемах в исполнении поставленной им задачи по кешбэку за летние лагеря. Об этом он заявил на открытии совещания по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию, трансляцию вел «Россия 24».

«Вижу уже здесь проблемы», — сказал он.

Путин объяснил, что в послании Федеральному собранию была поставлена задача до конца года продлить программу возврата части расходов граждан на туристические поездки. По его словам, программа также должна действовать на период летних каникул и для детей — финалистов и победителей олимпиад, волонтерских и творческих конкурсов.

Путин предложил расширить туристический кешбэк для студентов и школьников
Общество
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Материал дополняется

Владимир Путин
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